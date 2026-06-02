Sol-Ark presenta el nuevo Inversor Híbrido Limitless 12K-2P-LL con potencia de respaldo premium

Sol-Ark ha anunciado hoy su nuevo Inversor Híbrido Limitless 12K-2P-LL , una solución energética potente y rentable desarrollada para proyectos residenciales que exigen rendimiento sólido, flexibilidad y una inversión inteligente.

Diseñado específicamente para simplificar las instalaciones y maximizar el valor para el propietario, el Limitless 12K suministra hasta 12 kW a la red o 10 kW de energía de respaldo continua desde las baterías, soportando cargas domésticas críticas como sistemas de aire acondicionado mini-split, bombas de pozo, electrodomésticos de cocina, sopladores de caldera, iluminación y más.

Con un precio de venta recomendado de $3.999 dólares, el Limitless 12K establece un nuevo referente de valor en la categoría de inversores híbridos de 12kW, ofreciendo especificaciones y rendimiento mejorados en todas las categorías principales en comparación con la anterior plataforma Sol-Ark 12K y los productos competidores de su clase.

"Tanto instaladores como propietarios exigen más valor, más flexibilidad y un despliegue más rápido", dijo Voy Grohman, vicepresidente de Ingeniería en Sol-Ark. "El Limitless 12K fue diseñado precisamente para eso. Capacidades de inversores híbridos prémium en una solución más compacta y rentable que ayuda a los instaladores a completar los trabajos más rápido y a mejorar la rentabilidad del proyecto".

Solar flexible y respaldo en baterías para una mayor independencia energética

El Limitless 12K soporta tanto acoplamiento solar de CD como de CA, lo que lo hace ideal tanto para instalaciones solares nuevas como para ampliaciones o adaptación. Las características clave incluyen:

• Hasta 12kW de salida en la red.

• Hasta 10kW de respaldo continuo desde la batería.

• Paso a Red de 100A.

• Control de carga inteligente integrado.

• Puerto GEN multifunción con soporte para generador.

• Diseño compacto y ligero para facilitar la manipulación e instalación.

Al combinar una gestión energética avanzada con capacidades de instalación optimizadas, el inversor permite a los instaladores reducir los costes de balance del sistema, acortar los tiempos de instalación y aumentar la rentabilidad global del proyecto.

Inversor híbrido amigable a los instaladores diseñado para proyectos más rápidos y rentables

El Limitless 12K fue diseñado específicamente para mejorar la eficiencia de los instaladores y simplificar el diseño del sistema. Los beneficios incluyen:

• Tiempos de instalación más rápidos.

• Menores costes de balance.

• Compacto y ligero.

• Opciones flexibles de diseño de sistemas.

• Rendimiento competitivo en áreas clave.

El inversor híbrido Limitless 12K estará disponible a través de distribuidores autorizados y socios a partir de finales de junio de 2026.