Grand Theft Auto VI: The Album ya tiene fecha y precios, pero los fans explotan

Rockstar Games quiere explotar con todo el lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años: Grand Theft Auto VI y unos meses de su lanzamiento la empresa ha presentado el album oficial, Grand Theft Auto VI: The Album, que ha generado diversas críticas entre los fanáticos.

Desarrollado en colaboración con Atlantic Records, la producción discográfica saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre de 2026, coincidiendo de manera simultánea con el lanzamiento global del juego para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero dando una muestra de algunos sencillos desde este 17 de septiembre.

El álbum estará compuesto por 34 canciones originales e inéditas, creadas específicamente para capturar la atmósfera urbana de Vice City y el estado de Leonida.

La producción cuenta con la colaboración de diversos artistas internacionales desde el género rock, hip hop, reguetón y música electrónica que, se podrán disfrutar también al momento del juego. Algunas de las canciones ya están disponibles en servicios de streaming como Spotify.

RHYNO – Travis Scott (con producción de Guy-Manuel de Homem-Christo, exintegrante de Daft Punk)

– Travis Scott (con producción de Guy-Manuel de Homem-Christo, exintegrante de Daft Punk) Sexy Magic – Fred again.., PinkPantheress, Etienne de Crécy, CA7RIEL & Paco Amoroso

– Fred again.., PinkPantheress, Etienne de Crécy, CA7RIEL & Paco Amoroso That’s It – Yung Lean feat. Future y Metro Boomin

– Yung Lean feat. Future y Metro Boomin Macacoa 2000 – Rauw Alejandro

– Rauw Alejandro Last Thing You Need – Morgan Wallen

– Morgan Wallen Bright Lights, Big City – Keith Richards

El álbum ya se encuentra disponible para preguardar en plataformas digitales, además de contar con preventa física en ediciones limitadas de vinilo y CD.

¿Cómo comprar Grand Theft Auto VI: The Album?

A través de la web oficial de GTA VI The Album ya es posible realizar las reservas internacionales.

El precio del CD es de 19.98 dólares, mientras que la edición en vinilo costará 49.98 dólares. Una edición exclusiva y limitada se puede reservar por 124.98 dólares.

Las quejas de los seguidores de GTA

Sin embargo, el lanzamiento del disco ha generado críticas por parte de aficionados al títulos quienes no encuentran coherencia en presentar un vinilo, pero no lanzar un juego físico de GTA VI.

Recordemos que GTA VI en tiendas físicas solo incluirá dentro de la caja un código para descargarlo por lo que solo existirá en formato digital, algo que los fanáticos se han mostrado molestos.