El registro móvil va contra la Constitución: especialistas

El acceso a internet es un derecho constitucional. Sin embargo, los lineamientos y la ley que obligan al registro de líneas móviles se contraponen con la Carta Magna.

Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, comentó que el artículo sexto de la Constitución garantiza el derecho de acceso a internet, a la banda ancha y a las tecnologías de la información y comunicación.

"Una ley en efecto no está sobre la Constitución, por eso es que puede surgir amparos o procedimientos legales", adelantó Negrete.

Norma Solano, presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), asegura que el registro está contemplado en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero esta se encuentra por debajo de la Constitución.

"La obligación del registro de líneas no sólo está en los lineamientos del registro, está en la propia ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, expresamente señala que las empresas de telefonía celular solo mantendrán habilitadas las líneas que estén vinculadas, asociadas a una persona", comentó Solano.

Los usuarios que no vinculen su línea antes del 30 de junio dejarán de acceder a sus sus servicios de telecomunicaciones a través de su dispositivo móvil, con lo cual se viola el artículo sexto de la Constitución.

Justificación

De acuerdo con el presidente de DPL Group, el proceso de vinculación habría sido más sencillo si no se hubiera circunscrito al marco de seguridad pública y nacional.

"Porque si te dicen es porque vamos a habilitar los derechos de los ciudadanos vamos a garantizar su derecho a acceso a internet, banda ancha y todos sus derechos fundamentales, aplaudo y digo, voy por delante".

Además, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) pudo apalancarlo con la iniciativa de José Merino, titular del organismo, de la identidad digital y la CURP y todo habría estado alineado.

"Cuando emiten esta ley y dicen, bueno, te vas a registrar no para habilitar tus derechos humanos, sino para que te circunscribas al marco de seguridad pública, la respuesta es no".

Porque pone un derecho fundamental sobre todo los demás y, automáticamente, los criterios para registrar, que son los temas de seguridad, se vuelven agresores y conculcan el ejercicio de los demás derechos fundamentales, es decir, no están armonizados, detalló Negrete.

"No hay armonía en la habilitación de los derechos fundamentales, de todos los derechos fundamentales, sino en la prevalencia de uno, pero pero peor aún, si no te registras, te cancelan todos", destacó.

El experto adelantó que esto tendrá como consecuencia "la cancelación de derechos digitales más grande que yo pueda conocer en Occidente".

A escala global, dijo Negrete, no existe un antecedente donde una autoridad, gobierno o Estado cancele simultáneamente millones y millones de líneas porque no se registraron,

La segunda afectación que destaca el especialista es a los operadores de telecomunicaciones.

"Se han invertido miles de millones de dólares y se han hecho esfuerzos monstruosos como para que ahora canceles líneas y ¿saben quiénes son los primeros que van a cancelar? los más marginales, los grupos indígenas, rurales, todas estas personas son los que ni siquiera saben que hay una campaña para registrar los dispositivos".