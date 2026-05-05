El teléfono sin aplicaciones: la apuesta de OpenAI para cambiar los celulares

OpenAI busca acelerar el desarrollo de un teléfono inteligente propio basado en inteligencia artificial, con la intención de iniciar producción masiva en 2027, de acuerdo con información difundida por el analista tecnológico Ming-Chi Kuo. El proyecto plantea un dispositivo distinto al modelo tradicional de los celulares actuales, al prescindir de aplicaciones y operar mediante un agente de IA capaz de ejecutar tareas desde el dispositivo o desde la nube.

La posible incursión de la empresa en hardware representaría un cambio estratégico para OpenAI, que hasta ahora se ha concentrado principalmente en software y servicios de inteligencia artificial generativa respaldados por alianzas como la que mantiene con Microsoft.

Un teléfono basado en IA y sin aplicaciones tradicionales

Según Kuo, el dispositivo funcionaría a través de una interfaz conversacional impulsada por inteligencia artificial, eliminando la dependencia central de aplicaciones móviles tradicionales.

El sistema estaría diseñado para ejecutar tareas mediante un agente de IA que decidiría cuándo procesar información directamente en el equipo y cuándo hacerlo en servidores en la nube, dependiendo de las necesidades del usuario.

La propuesta se alinea con una tendencia creciente en Silicon Valley enfocada en interfaces conversacionales capaces de reemplazar funciones fragmentadas del ecosistema móvil actual.

Empresas como Google, Apple, Samsung y Meta ya integran asistentes generativos avanzados en sus plataformas.

Monitor de Hardware OpenAI Estatus del "Teléfono con IA sin Aplicaciones" | Mayo 2026 S1-2027 INICIO PRODUCCIÓN ACELERADA 30 MILLONES UNIDADES (META 2027-28) AGENTE IA INTERFAZ NATIVA (NO APPS) Arquitectura de Silicio (2nm) Procesador: Personalizado MediaTek (Dimensity 9600 Custom). IA Híbrida: Procesamiento distribuido en dispositivo y nube. NPU: Dos núcleos de unidad de procesamiento neuronal. Memoria/Alm: RAM LPDDR6 y almacenamiento UFS 5.0. Contexto y Alianzas Diseño: Colaboración estratégica con Jony Ive (ex-Apple). Estrategia: Control integrado de hardware y modelos de IA. Competencia: Desafía el modelo de apps de Samsung, Apple y Google. Riesgo: Proyectos previos de hardware de IA (AI Pin, R1) fallaron comercialmente.

MediaTek perfila el procesador y tecnología de 2 nanómetros

Kuo señaló que MediaTek sería el proveedor mejor posicionado para desarrollar el procesador del dispositivo.

El chip estaría basado en una versión personalizada del Dimensity 9600, aún no anunciada oficialmente, y fabricado con tecnología de 2 nanómetros.

Entre las características mencionadas por el analista destacan:

ISP avanzado para mejorar la percepción del entorno mediante IA

Dos NPU para procesamiento de inteligencia artificial

Memoria RAM LPDDR6

Almacenamiento UFS 5.0

Sistemas de seguridad con pKVM y verificación hash en línea

El objetivo de estas tecnologías sería reducir cuellos de botella en el procesamiento de datos y mejorar la eficiencia energética.

OpenAI habría adelantado la producción para 2027

Los primeros reportes apuntaban a una producción masiva hacia 2028. Sin embargo, la empresa habría acelerado el calendario para iniciar fabricación durante el primer semestre de 2027.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por Kuo, el objetivo sería colocar alrededor de 30 millones de unidades entre 2027 y 2028.

El desarrollo coincide con la transición de la industria hacia chips de 2 nanómetros, considerados clave para mejorar capacidad de procesamiento y eficiencia enfocada en inteligencia artificial.

El mercado de hardware con IA enfrenta antecedentes complicados

La apuesta de OpenAI llegaría en un contexto donde otros proyectos recientes de hardware centrado en IA han enfrentado dificultades comerciales.

Dispositivos como AI Pin, de Humane, y Rabbit R1 recibieron críticas por:

Limitaciones técnicas

Desempeño irregular

Dudas sobre su utilidad práctica

OpenAI no ha confirmado oficialmente especificaciones, fechas de lanzamiento ni acuerdos industriales relacionados con un teléfono propio.

No obstante, en 2024 incorporó al exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, para colaborar en nuevos dispositivos enfocados en experiencias de inteligencia artificial.

De concretarse el proyecto, OpenAI competiría en el mercado global de teléfonos inteligentes dominado actualmente por Samsung, Apple y fabricantes chinos como Xiaomi, Oppo y Vivo.