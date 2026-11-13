LG lleva los monitores gaming a otro nivel con una pantalla de 1000 Hz

La velocidad se ha convertido en uno de los factores más importantes dentro de la experiencia de los videojuegos. En títulos competitivos, donde cada movimiento puede definir el resultado de una partida, la capacidad de una pantalla para mostrar imágenes con rapidez y claridad adquiere un papel fundamental.

En este escenario, LG presenta una tecnología que busca llevar la fluidez visual mucho más lejos: un monitor capaz de alcanzar una frecuencia de actualización de 1000 Hz.

La propuesta forma parte de la línea LG UltraGear y corresponde al modelo 25G590B, presentado por la marca como el primer monitor del mundo capaz de alcanzar esa frecuencia de manera nativa en alta definición. La cifra representa un avance significativo frente a los parámetros habituales de las pantallas convencionales y abre una conversación sobre lo que podemos esperar de los dispositivos diseñados para jugar. ¿Qué significa que un monitor alcance los 1000 Hz?

La frecuencia de actualización indica cuántas veces por segundo una pantalla puede actualizar la imagen que muestra. Para dimensionar la diferencia, un televisor convencional de 60 Hz renueva la imagen 60 veces por segundo, mientras que un monitor de 1000 Hz puede hacerlo mil veces en ese mismo periodo.

En la práctica, una frecuencia más alta permite representar con mayor continuidad los movimientos que aparecen en pantalla. Esto cobra especial relevancia en videojuegos de disparos, carreras y competencias electrónicas, donde los jugadores necesitan seguir acciones rápidas y reaccionar en fracciones de segundo.

Uno de los beneficios que busca ofrecer esta tecnología es una mayor nitidez durante los desplazamientos, con menos desenfoque de movimiento y una reducción de los efectos visuales que pueden dificultar el seguimiento de los objetos. Cuando una partida exige precisión, distinguir con claridad lo que ocurre en pantalla puede contribuir a una experiencia de juego más fluida.

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Del gaming a la creación de contenido: ¿qué sigue para las pantallas?

Aunque este tipo de desarrollos está pensado principalmente para jugadores competitivos y entusiastas de los videojuegos, sus avances también permiten observar hacia dónde se dirige la tecnología de visualización. La búsqueda de imágenes más fluidas y precisas forma parte de una evolución que, con el tiempo, puede extenderse a distintos escenarios de uso.

En actividades como la edición de video y la creación de contenido audiovisual, contar con una pantalla capaz de representar movimientos con mayor continuidad puede resultar atractivo. No obstante, la frecuencia de actualización no sustituye otros aspectos importantes para estos trabajos, como la resolución, la fidelidad del color y la calibración del monitor.

También es importante distinguir entre una posible evolución tecnológica y los beneficios que ya puede ofrecer un dispositivo específico. Una frecuencia de 1000 Hz, por sí sola, no garantiza una reducción del cansancio visual ni una mayor comodidad para todas las personas. Estos factores dependen de las condiciones de uso, las características de la pantalla y los hábitos frente al monitor. Conoce más en lg.com/mx/promociones/buenfin26

Con el LG UltraGear 25G590B, la marca coloca sobre la mesa una nueva referencia para hablar de velocidad en los monitores gaming. Más allá de la cifra, el desarrollo muestra cómo la industria continúa explorando formas de mejorar la respuesta y la representación del movimiento. Los 1000 Hz ya forman parte de esta conversación y plantean una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la experiencia visual en los próximos años? El Buen Fin 2026: dónde comprar tu próximo monitor gaming

La conversación sobre la velocidad de los monitores llega en plena temporada de compras. El Buen Fin 2026 se celebra del 13 al 17 de noviembre y, de acuerdo con el reporte El Buen Fin 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 77% de los consumidores potenciales considera probable participar en esta edición. Para quienes planean renovar su equipo de juego, elegir dónde comprar puede ser tan importante como el descuento.

En el listado de las mejores tiendas en línea de México para El Buen Fin 2026 que compartió LG, su tienda oficial, LG.com, figura entre las siete opciones destacadas y como una de las más completas para tecnología y electrodomésticos. Al comprar directamente con el fabricante es posible consultar información técnica, comparar modelos —incluidos los monitores de la línea UltraGear— y acceder a los canales oficiales de soporte y garantía. Entre sus beneficios se encuentran el envío gratuito, un descuento de bienvenida del 3% para nuevos miembros, un 5% adicional al pagar mediante SPEI y meses sin intereses con instituciones participantes, de acuerdo con las condiciones de cada promoción.