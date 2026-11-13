Despegar se integra a Muse, el agente de IA de Meta, en su lanzamiento en México

Despegar, la Travel Tech líder en América Latina, se integra a Muse, el agente de inteligencia artificial personal de Meta, que llega a México como su primer mercado en la región. Con esta integración, la compañía acerca su oferta de viajes a un nuevo entorno conversacional, ampliando los canales desde los que las personas pueden descubrir alternativas y comenzar a planificar sus próximos viajes.

Al combinar la capacidad conversacional y proactiva de Muse con el inventario, la infraestructura y el servicio postventa de Despegar, las personas podrán expresar en lenguaje natural qué tipo de viaje buscan y explorar alternativas que se ajusten a sus necesidades específicas, accediendo de forma inmediata a miles de opciones de hospedaje y experiencias.

El diferencial de esta propuesta es que la tecnología está respaldada por la operación de Despegar que acompaña al viajero antes, durante y después de su viaje. Así, la experiencia se extiende de la búsqueda y la reserva a la atención personalizada, con un equipo que además puede ayudar a gestionar cambios y resolver imprevistos durante el recorrido.

"En Despegar, creemos que los agentes de inteligencia artificial tienen el potencial de transformar la forma en que las personas viajan y de impulsar una nueva etapa para la industria turística. Ser parte del lanzamiento de Muse en México, el primero de América Latina, nos permite explorar nuevas formas de acercar nuestras opciones a los viajeros y acompañarlos a lo largo de todo el viaje", afirmó Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

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El valor detrás de la integración

A diferencia de los modelos tradicionales de búsqueda turística que exigen navegar por múltiples pestañas y aplicar filtros manuales, esta sinergia establece un nuevo estándar en la industria:

• Inspiración y reserva en el mismo canal. Los viajeros pueden describir en sus propias palabras su viaje ideal, fechas tentativas o presupuesto, recibiendo al instante opciones reales y verificadas del catálogo de Despegar sin necesidad de cambiar de plataforma.

• El respaldo de una marca líder. El valor de Despegar va más allá de recomendar un destino o facilitar una reserva: está en acompañar a las personas cuando sus planes cambian o surge un problema durante el viaje. Su infraestructura de servicio, la relación con los prestadores turísticos y sus equipos de atención permiten gestionar cambios, atender incidencias y buscar soluciones para cada situación. Esta capacidad de actuar y dar seguimiento se potencia con el agente conversacional de Meta.

• Presencia en etapas tempranas. Conectar su infraestructura a Muse permite a Despegar acompañar al viajero desde el momento más temprano de la planificación, materializando su visión de estar en cada punto de contacto y reduciendo la fricción entre la inspiración en un chat y la reserva final.

Este anuncio forma parte de la estrategia de crecimiento e innovación de Despegar, que combina el desarrollo de soluciones propias de inteligencia artificial con su presencia en nuevos entornos digitales.

La experiencia de Despegar en Muse estará disponible de forma escalonada en México, marcando el inicio de una nueva etapa para el turismo digital en toda la región.