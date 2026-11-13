LG OLED evo W6 Wallpaper: la televisión inalámbrica de menos de un centímetro

La evolución de los televisores ya no se concentra únicamente en ofrecer imágenes de mayor calidad. El diseño, la conectividad y la integración de nuevas tecnologías también están transformando la manera en que estos dispositivos conviven con los espacios del hogar. En ese contexto, LG presentó en México la OLED evo W6 Wallpaper, una pantalla que apuesta por un formato ultradelgado, conectividad inalámbrica e inteligencia artificial para replantear la experiencia de entretenimiento en casa.

Con menos de un centímetro de grosor, este modelo busca acercarse visualmente a una pieza decorativa cuando está apagado. Sin embargo, su propuesta va más allá de la apariencia: incorpora una solución para transmitir imagen sin necesidad de mantener múltiples cables conectados directamente al televisor, además de herramientas que optimizan la visualización de acuerdo con las condiciones del entorno. Una televisión ultradelgada que busca eliminar los cables

Uno de los elementos centrales de la OLED evo W6 Wallpaper es su sistema inalámbrico. De acuerdo con Daniel Aguilar, director de Relaciones Corporativas de LG, la pantalla utiliza un dispositivo independiente conocido como Zero Box, que permite enviar la señal de imagen desde una distancia de hasta 10 metros.

Esta solución busca mantener la conexión entre ambos equipos sin un retraso adicional frente a una instalación con cable, según explicó el directivo. De esta manera, el televisor únicamente necesita mantener conectado el cable de alimentación eléctrica, lo que permite reducir la presencia de conexiones visibles y conservar una apariencia más limpia en el espacio.

El diseño también es parte importante de la experiencia. Su grosor inferior a un centímetro permite que la pantalla tenga una presencia discreta en la pared, con una estética que recuerda a un cuadro. La intención es que el dispositivo no se convierta en un elemento que interrumpa la decoración, sino que pueda integrarse con mayor naturalidad al interior del hogar.

A esta propuesta se suma la inteligencia artificial de última generación, que interviene en el ajuste de la imagen. Según lo presentado por LG, el sistema puede adaptar parámetros como el brillo y los colores a las condiciones de iluminación del espacio, con el objetivo de mantener una visualización adecuada tanto en escenas oscuras como en habitaciones con luz natural.

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Tecnología global con fabricación en Tamaulipas

Otro aspecto relevante de este lanzamiento es su origen. La OLED evo W6 Wallpaper se ensambla en la planta de LG ubicada en Reynosa, Tamaulipas, desde donde también se producen unidades destinadas a otros mercados internacionales. Esto coloca a la manufactura mexicana dentro de una cadena de producción vinculada con desarrollos tecnológicos de alta gama. Conoce más en lg.com/mx/promociones/buenfin26

Durante la presentación, Daniel Aguilar destacó que el modelo se fabrica tanto para el mercado nacional como para exportación. Más allá de las características del producto, este punto permite observar la participación de México en la fabricación de dispositivos que compiten dentro de la industria global de electrónica de consumo.

El directivo también adelantó que la temporada de El Buen Fin traerá promociones y lanzamientos de la marca. Entre los anuncios mencionó que la tecnología OLED llegará a otros modelos de categorías más pequeñas o asequibles, ampliando las posibilidades de acceso a esta calidad de imagen.

La OLED evo W6 Wallpaper reúne así tres ejes de innovación: un diseño que reduce al mínimo el grosor y los cables visibles, funciones inteligentes para adaptar la imagen y una fabricación que tiene lugar en territorio mexicano. Una propuesta que muestra cómo los televisores buscan convertirse en algo más que dispositivos para reproducir contenido: también aspiran a integrarse al diseño y a la vida cotidiana de los hogares. Dónde comprar durante El Buen Fin 2026

Las promociones que adelantó la marca coinciden con El Buen Fin 2026. En esta temporada, además del porcentaje de descuento, aspectos como las condiciones de entrega, la instalación y el respaldo posterior a la compra cobran relevancia, sobre todo en productos de mayor tamaño como un televisor.

En el listado de las mejores tiendas en línea de México para El Buen Fin 2026, LG.com aparece entre las siete opciones destacadas junto con Amazon, Mercado Libre, Coppel, Liverpool, entre otras. Su catálogo incluye televisores OLED y QNED, y entre sus beneficios están el envío gratuito, meses sin intereses con instituciones participantes y la instalación básica sin costo en equipos participantes. En zonas seleccionadas de Ciudad de México y Estado de México, su servicio de Entrega Premium permite programar la recepción del producto, con entregas en hasta 48 horas e instalación el mismo día, según cobertura y condiciones aplicables.