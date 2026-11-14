Prevención de fraude digital: cómo Broxel protege los pagos con cuatro capas de seguridad

El fraude digital sigue siendo una de las principales preocupaciones para los usuarios de servicios financieros en México. Entre enero y mayo de 2026, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió 98 mil 369 reclamaciones; 37.2% de ellas se relacionó con un posible fraude.

Ante este panorama, Broxel, empresa mexicana de tecnología financiera, refuerza la seguridad de los pagos digitales de sus tarjetas y cuentas con un modelo de cuatro capas de protección, orientado a resguardar los datos y prevenir operaciones no autorizadas.

¿Cuáles son las cuatro capas de seguridad de Broxel?

De acuerdo con la empresa, su modelo combina los siguientes mecanismos:

Cifrado de extremo a extremo. Protege los datos mientras viajan entre el celular, el comercio y el sistema de pagos. Monitoreo antifraude continuo. Analiza el comportamiento de gasto para detectar patrones atípicos. Validación biométrica. Permite verificar la identidad de quien opera la cuenta y contribuye a reducir la suplantación de identidad. CVV dinámico. El código de seguridad cambia en cada compra en línea, lo que reduce la posibilidad de reutilizar un dato robado en operaciones posteriores.

En conjunto, estas medidas buscan reducir el riesgo de suplantación de identidad, uso indebido de datos personales y compras no autorizadas.

Estándares internacionales

En mayo de 2026, Broxel obtuvo la actualización de su certificación PCI DSS v4.0.1, el estándar del PCI Security Standards Council que establece los requisitos técnicos y operativos para proteger los datos de las cuentas de pago.

Además, la compañía señala que gestiona sus riesgos conforme a la norma ISO 27001 de seguridad de la información.

Control desde el celular

La protección también incluye herramientas que permiten al usuario intervenir directamente en el manejo de su tarjeta. Desde la aplicación de Broxel es posible:

Bloquear la tarjeta de inmediato ante cualquier duda.

Establecer límites de gasto según sus necesidades.

Consultar los movimientos en tiempo real e identificar cargos no reconocidos.

Para las empresas e instituciones que dispersan prestaciones y beneficios a sus colaboradores con Broxel, contar con un registro consultable de cada operación facilita el seguimiento y la atención de posibles incidentes.

La prevención del fraude digital combina herramientas tecnológicas y hábitos de seguridad.

Tres recomendaciones para prevenir el fraude digital

Ninguna herramienta elimina por completo el riesgo. En los fraudes basados en ingeniería social, los delincuentes recurren al engaño para obtener códigos o conseguir que una persona autorice operaciones. Por ello, la tecnología requiere complementarse con hábitos de prevención.

No compartir códigos ni contraseñas con nadie , incluso si la persona asegura representar a la institución financiera. Activar las alertas de movimientos para conocer cada cargo al instante. Bloquear la tarjeta ante cualquier duda y revisar el estado de cuenta.

La confianza en los pagos digitales se sostiene en la protección de los datos y en la posibilidad de actuar ante una anomalía. En ese terreno, los controles tecnológicos y la prevención cotidiana son piezas de una misma tarea: reducir la exposición al fraude.