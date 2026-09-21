Realme 16 Pro edición Harry Potter llega a México: Revisa su precio y dónde comprar

El día llegó y la empresa telefónica Realme ha presentado un modelo especial que cualquier estudiante de Hogwarts deseará tener: el Realme 16 Pro de Harry Potter, un modelo especial para seguir conmemorando los 25 años del lanzamiento de la primera película de la saga.

El modelo ya había sido anunciado, pero ahora ya se encuentra oficialmente disponible en México en tiendas en línea. El Realme 16 Pro de Harry Potter toma como estandarte el modelo base, pero con detalles especiales para los fanáticos del mago, empezando por el estuche, un maletín temático que incluye una carta de aceptación a Hogwarts, separador de libros, una herramienta para colocar la SIM con forma del escudo, entre otros.

En el lado del software cuenta con una capa de personalización que recuerda a la película.

Precio del Realme 16 Pro de Harry Potter y hasta cuándo estará vigente

La versión especial con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento se encuentra disponible en Mercado Libre por un costo de 14,999 pesos mexicanos, con la opción de diferir el pago hasta a 15 meses sin intereses.

Sin embargo, este precio no será permanente y la empresa telefónica ha informado que solo estará hasta el 31 de octubre.

Especificaciones técnicas del Realme 16 Pro

En el apartado técnico, este modelo mantiene las características de su modelo base como son:

Pantalla : AMOLED de 6.78 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz .

: con tasa de refresco de . Procesador : MediaTek Dimensity 7300-Max .

: . Cámara principal : Sensor de 200 megapíxeles .

: Sensor de . Batería : Capacidad de 6,500 mAh con carga rápida de 45 W .

: Capacidad de con carga rápida de . Protección: Certificación de resistencia al agua y polvo IP69.

El producto también llegará a tiendas físicas para ser adquirido directamente por los clientes, pero está claro que este modelo especial de Harry Potter no es para cualquier muggle.