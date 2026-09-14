Realme 16 Pro Harry Potter Edition: características y fecha de lanzamiento en México

Los fanáticos de Harry Potter podrán tener en sus manos un teléfono para diario vivir su pasión, esto gracias a la compañía Realme quienes ya confirmaron más especificaciones del Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition.

La página promocional de la marca en India ratifica que esta versión tematizada compartirá el mismo hardware de nivel medio-alto que el modelo estándar, esto para que los fanáticos de Harry Potter no tengan que sacrificar prestaciones por un diseño que se espera sea especial, no solo en el dispositivo, sino también en la caja que presume será de colección.

La cubierta trasera es capaz de cambiar de color e incluye grabado el lema de Hogwarts y los escudos de sus cuatro casas.

El dispositivo tendrá el procesador MediaTek Dimensity 7300 Max de 4 nanómetros y contará con una pantalla AMOLED de 6.75 pulgadas con tasa de refresco de 144Hz y un brillo pico de 6,500 nits.

En el apartado fotográfico destaca su sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado por un ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 50 MP.

Todo el sistema estará respaldado por una batería de 7,000 mAh con carga rápida de 80W.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad del Realme 16 Pro Harry Potter Edition

Aunque Realme no ha oficializado el calendario de venta para todos los mercados, la fecha marcada para su presentación global apunta al próximo 21 de septiembre de 2026.

Así es el estuche en el cual se venderá el Realme Harry Potter. Redes Sociales

Cuándo se presentará el Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition en México

La firma tiene programada una presentación del Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition en México el 24 de septiembre por la mañana.

El precio de la versión normal es de 7,500 pesos promedio, pero al tratarse de una edición especial no es de extrañar que se espera un precio mayor que conoceremos en próximos días.