YouTube: cómo 'desactivar' el doblaje automático por IA y escuchar el audio original

YouTube incorporó inteligencia artificial (IA) a la plataforma con el objetivo de romper las barreras del idioma; sin embargo, el nuevo doblaje automático parece que no fue bien recibido por todos los usuarios.

Algunos se dieron cuenta recientemente que al abrir un video de su creador favorito se escuchaba una voz ya sea en español u otro idioma que no coincide con los labios del protagonista o que suena ligeramente robótica. No es un error de tu aplicación: es la nueva función de doblaje automático por IA.

Aunque la herramienta es un prodigio técnico, muchos usuarios prefieren el audio original. A continuación, te explicamos qué está pasando con esta tecnología y, lo más importante, cómo 'desactivarla' para que YouTube deje de decidir por ti en qué idioma escuchar tus videos.

YouTube recientemente agregó nuevas funciones con IA. Pixabay/claudid

YouTube con IA: 27 idiomas y voces con ‘emoción’

Desde diciembre de 2024, Google comenzó a probar una herramienta que inicialmente estaba limitada a unos pocos canales educativos y de información.

Hoy esta nueva función impulsada por IA se expandió a todos los canales de la plataforma. Según datos compartidos por YouTube, el éxito ha sido masivo: un promedio de 6 millones de espectadores diarios consumen al menos 10 minutos de contenido gracias a estos doblajes automáticos.

Además, la biblioteca se amplió a 27 idiomas, permitiendo que un creador que habla japonés sea escuchado en español, alemán o portugués de forma instantánea.

Videos con ‘discurso expresivo’

Pero la gran novedad de este año es el llamado 'Expressive Speech' (discurso expresivo) ya que, a diferencia de las voces planas y monótonas de antes, esta mejora permite que la IA imite el tono, la energía y la emoción del creador original. Si el youtuber grita de emoción, la IA también lo hará.

Por ahora, este doblaje emocional solo está disponible en 8 idiomas clave, incluyendo el español, inglés, francés y alemán. Además, la plataforma ya realiza pruebas de sincronización de labios, una tecnología que altera visualmente el movimiento de la boca del hablante para que coincida con el audio traducido.

Doblajes automáticos en YouTube.Territorio Necrópolis (YouTube) / Europa Press05/2/2026 Europa Press

El problema de la ‘traducción por defecto’ y cómo evitarla

A pesar de estos avances, YouTube tomó una decisión que generó críticas: los doblajes se activan en automático basándose en la configuración de idioma de tu cuenta de Google. Esto significa que, si hablas inglés pero tu cuenta está en español, YouTube te forzará a escuchar el doblaje por IA aunque no lo necesites.

Para los creadores, la plataforma ha incluido filtros inteligentes que detectan cuándo un video no debe doblarse (como vlogs silenciosos o presentaciones musicales), pero para el usuario final, la experiencia puede resultar intrusiva.

Paso a paso: Cómo 'desactivar' el doblaje automático con IA

Afortunadamente, tras las quejas de la comunidad, YouTube ha implementado una sección específica para gestionar estas preferencias.

Si prefieres escuchar a los creadores en su lengua materna o simplemente quieres practicar un idioma, sigue estos pasos para configurar tus ‘excepciones’ de doblaje. Cabe aclarar que esta solución no elimina la herramienta por completo, sino que le indica a YouTube en qué idiomas no debe intervenir:

Desde tu computadora o aplicación

Abre YouTube e inicia sesión en tu cuenta. Haz clic en tu foto de perfil y selecciona el ícono de Configuración. En el menú lateral izquierdo (o en la lista de opciones en móvil), busca la sección llamada Reproducción y rendimiento. Dentro de esta pestaña, localiza la nueva opción de Idioma. Aquí verás un apartado para ‘Idiomas preferidos’ o ‘Idiomas que no requieren traducción’. Selecciona e incluye todos los idiomas que dominas (por ejemplo, inglés, francés, alemán…). Guarda los cambios.

Una vez actualizada esta lista, cada vez que entres a un video cuyo audio original coincida con tus idiomas seleccionados, YouTube respetará la fuente original y no activará el doblaje automático por IA.

Se puede configurar YouTube para no tener doblaje automático con IA. Google

Creadores de contenido también pueden ‘desactivarla’

Chandralekha Motati, responsable de producto de YouTube, explicó que el objetivo de estas nuevas funciones es que el usuario tenga la última palabra:

Ahora puedes indicar tus preferencias para gestionar cómo quieres escuchar a tus creadores favoritos", dijo tras el lanzamiento oficial.

Es importante recordar que los creadores también tienen el poder de activar o desactivar esta función en sus propios videos, e incluso pueden subir sus propios doblajes profesionales para evitar que la IA tome el control.

Si un video te sigue apareciendo doblado después de seguir los pasos anteriores, siempre puedes buscar el icono de Configuración dentro del mismo video, seleccionar Pista de audio y elegir manualmente la opción ‘Original’.

De acuerdo con la plataforma, YouTube busca un equilibrio difícil: ser una plataforma global y accesible para quienes no dominan otros idiomas, sin perder la esencia y la autenticidad que solo la voz original de un creador puede transmitir.

Los creadores de contenido puedes gestionar también estas funciones con IA. Canva

Con información de Europa Press.