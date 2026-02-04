Filtran diseño del iPhone plegable de Apple antes de su lanzamiento

El primer iPhone plegable de Apple comienza a perfilarse antes de su presentación oficial. De acuerdo con filtraciones recientes provenientes de la cadena de suministro y reportes de analistas, el dispositivo —conocido de forma no oficial como iPhone Fold— estaría previsto para lanzarse junto con la línea iPhone 18 Pro en septiembre de 2026.

Los informes describen un equipo que no solo marcaría la entrada formal de Apple al mercado de smartphones plegables, sino que también introduciría cambios de diseño y hardware poco convencionales dentro de la familia iPhone.

Un diseño que rompe con la disposición clásica del iPhone

Las filtraciones, atribuidas al informante Instant Digital en Weibo y retomadas por medios especializados, apuntan a una reconfiguración completa de los botones físicos del dispositivo.

Entre los cambios señalados destacan:

Botones de volumen ubicados en el borde superior derecho

Botón de encendido con Touch ID integrado en el lateral derecho

en el lateral derecho Inclusión del Control de Cámara en ese mismo costado

en ese mismo costado Borde izquierdo sin botones

Esta distribución respondería a limitaciones de ingeniería. Con la placa base posicionada en el lado derecho, Apple habría evitado extender cableado interno hacia el lado opuesto, liberando espacio para integrar una batería de mayor capacidad.

Sistema de cámaras y acabados

El módulo fotográfico también mostraría cambios frente a generaciones anteriores. Las filtraciones describen:

Configuración dual de cámaras traseras

Lentes dispuestos de forma horizontal

Plataforma elevada estilo “iPhone Air”

Módulo completamente negro, independientemente del color del equipo

En cuanto a acabados, Apple apostaría por solo dos opciones de color en el lanzamiento inicial: una versión blanca confirmada y un segundo tono aún no especificado.

Pantalla plegable sin pliegue visible

Uno de los elementos más comentados del dispositivo es su tecnología de pantalla. Durante el CES 2026, Samsung Display presentó un panel OLED avanzado sin pliegue visible, que, según observadores de la industria, sería la base del display plegable de Apple.

El panel fue mostrado junto al Galaxy Z Fold 7, destacando por eliminar la marca de pliegue que ha caracterizado a los plegables actuales.

El analista Ming-Chi Kuo señala que tanto el iPhone Fold como el futuro Galaxy Z Fold 8 emplearían una placa metálica perforada con láser desarrollada por el proveedor coreano Fine M-Tec. Esta estructura dispersa la tensión de flexión, permitiendo un cierre más uniforme y sin marcas visibles.

Tamaños de pantalla y cambios biométricos

Las especificaciones filtradas apuntan a dos paneles:

Pantalla interna: 7.8 pulgadas

7.8 pulgadas Pantalla externa: entre 5.3 y 5.5 pulgadas

En el frontal se integraría una única cámara perforada, sustituyendo el sistema Dynamic Island.

Otro cambio relevante sería el regreso de Touch ID en lugar de Face ID. Según Kuo, el sistema de cámara TrueDepth sería demasiado grueso para el diseño plegable, lo que obligaría a Apple a optar por un lector de huella lateral.

Batería, procesador y memoria

En el apartado técnico, el filtrador Fixed Focus Digital asegura que el dispositivo incluiría:

Batería superior a 5,500 mAh

La mayor capacidad vista en un iPhone hasta ahora

Procesador A20 Pro

12 GB de RAM

Cámaras traseras duales de 48 MP

De confirmarse, la batería superaría incluso a la del Samsung Galaxy Z Fold 7, que integra una celda cercana a los 4,400 mAh.

Precio estimado y proyecciones de venta

El hardware premium tendría un impacto directo en el precio. El analista Arthur Liao, de Fubon Research, estima que el iPhone Fold podría alcanzar los 2 mil 400 dólares en su versión base.

Esta cifra lo colocaría por encima de los plegables insignia actuales de Samsung y Google, reflejando el costo de:

Panel OLED avanzado

Bisagra de nueva generación

Componentes internos optimizados

Las proyecciones iniciales apuntan a una producción que comenzaría a finales de 2026, con ventas estimadas en 5.4 millones de unidades durante su primera etapa comercial.

Un lanzamiento que marcaría una nueva etapa

La llegada del iPhone Fold representaría el ingreso formal de Apple a un segmento dominado hasta ahora por fabricantes asiáticos. Las filtraciones sugieren un dispositivo que prioriza innovación estructural, autonomía y pantalla, tres áreas clave para la adopción masiva de los teléfonos plegables.

Por ahora, la compañía no ha confirmado oficialmente el producto ni sus especificaciones, por lo que los detalles permanecen en calidad de filtración hasta su eventual presentación en otoño.