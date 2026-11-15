¿Qué pasó con DJ Livi de Spotify? Su voz original rompe el silencio tras ser reemplazada

DJ Livi, una de las voces más reconocidas de Spotify en México, desapareció de la plataforma después de más de dos años acompañando a los usuarios con recomendaciones musicales personalizadas. Su reemplazo generó inconformidad entre algunos oyentes, quienes comenzaron a preguntarse qué había sucedido con la DJ de inteligencia artificial.

Ahora, Olivia Quiroz Roa, la mujer que prestó su voz para crear a DJ Livi, rompió el silencio mediante un video publicado en sus redes sociales, donde reveló que dejó de trabajar en Spotify meses antes de que se realizara el cambio.

La exeditora musical de la plataforma explicó que desconocía los motivos por los que la compañía decidió retirar su voz y confesó que se enteró de lo ocurrido gracias a los mensajes que recibió de los usuarios.

"Yo me enteré por ustedes", comentó.

Además de explicar su situación laboral, Quiroz compartió una reflexión sobre los límites de la inteligencia artificial y el valor emocional de las voces humanas.

¿Por qué desapareció DJ Livi de Spotify?

Olivia Quiroz explicó que durante los últimos días recibió numerosos mensajes de personas que querían saber por qué DJ Livi había dejado de aparecer en Spotify.

Sin embargo, aclaró que no conoce los motivos de la decisión debido a que ya no forma parte de la compañía.

"Ya no trabajo en Spotify. Tengo varios meses de haber dejado esa compañía porque, como cualquier ciclo en la vida, tomé un rumbo diferente", señaló.

La locutora precisó que, aunque existe un contrato relacionado con el proyecto, Spotify mantiene la capacidad de decidir qué hacer con el material utilizado para DJ Livi, asimismo, reconoció que las empresas toman decisiones conformes a sus métricas y objetivos, por lo que consideró posible que la plataforma buscara modificar la experiencia de sus usuarios.

No obstante, aclaró que esa explicación era únicamente una suposición y no una versión oficial sobre los motivos del reemplazo.

La desaparición de DJ Livi ocurrió después de que Spotify anunciara, el pasado 10 de noviembre, una actualización de su función de DJ con inteligencia artificial, que incorporó nuevas voces y herramientas de personalización.

La plataforma confirmó que Livi ya no está disponible y actualmente ofrece dos alternativas en español para México: Fabi y Nico.

¿Qué dijo la voz de DJ Livi sobre la inteligencia artificial?

Más allá de su salida de Spotify, Olivia Quiroz aprovechó la situación para reflexionar sobre el papel que está adquiriendo la inteligencia artificial en actividades tradicionalmente realizadas por personas, especialmente en la locución y el doblaje.

La comunicadora explicó que actualmente se encuentra en un proceso de formación como locutora comercial y actriz de doblaje, lo que ha transformado su percepción sobre el uso de esta tecnología.

"No hay máquina que pueda replicar el trabajo emocional que implica trabajar con la voz", expresó.

Quiroz recordó que cuando participó en la creación de DJ Livi buscó transmitir cercanía y naturalidad, como si estuviera conversando con una amiga sobre música, según explicó, ese componente emocional fue fundamental para que numerosos usuarios desarrollaran un vínculo con la voz del asistente.

Su experiencia también la llevó a cuestionar hasta dónde deberían llegar las empresas en la automatización de actividades humanas.

DJ Livi comenzó como la propuesta de Spotify para mostrarte canciones Spotify

La locutora sostuvo que, aunque reconoce la presencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, personalmente no desea que esta tecnología sustituya la interpretación humana en determinados trabajos de voz.

¿Quién es Olivia Quiroz, la voz original de DJ Livi?

Olivia Quiroz Roa es una especialista de la industria musical que trabajó como editora musical sénior de Spotify en México.

En julio de 2024, la compañía la presentó como la voz de DJ Livi, su primera DJ de inteligencia artificial en español. Para desarrollar esta función, Spotify utilizó un modelo de voz basado en Quiroz, quien fue seleccionada después de un proceso de casting internacional.

La herramienta combinaba recomendaciones musicales personalizadas con comentarios sobre artistas, canciones y géneros, en una experiencia similar a la de escuchar a una locutora de radio.

Aunque ahora se encuentra fuera de la compañía, Quiroz aseguró que su participación en el proyecto representó una oportunidad importante en su trayectoria profesional. También agradeció los mensajes de quienes se habían acostumbrado a escucharla y aseguró que pretende continuar desarrollándose profesionalmente en la locución y el doblaje.

La excolaboradora de Spotify dejó claro que DJ Livi no representa el punto más alto al que aspira llegar en su carrera y que espera participar en nuevos proyectos donde pueda prestar su voz.

Por ahora, Spotify no ha explicado públicamente las razones específicas por las que retiró a Livi ni ha confirmado si volverá a estar disponible en el futuro.