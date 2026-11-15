AO3 regresa después de semanas sin funcionar; ¿ya puedes leer tus fanfics favoritos?

AO3 es una de las plataformas favoritas de quienes disfrutan leer fanfics, esas historias creadas por fans que imaginan nuevas aventuras, romances o finales diferentes para personajes de libros, películas, series y hasta artistas musicales. Sin embargo, durante las últimas semanas, sus usuarios tuvieron que buscar otras formas de entretenerse debido a que la página dejó de funcionar.

Para muchas personas, entrar a Archive of Our Own es parte de su rutina diaria, ya sea para descubrir nuevas historias, continuar leyendo algún fanfic que dejaron pendiente o revisar si su autor favorito publicó un nuevo capítulo.

AO3 sufre un hackeo AO3

Por eso, la interrupción del servicio provocó diferentes reacciones en redes sociales, especialmente entre quienes llevaban días esperando una actualización de sus historias favoritas.

AO3 vuelve a funcionar después de más de dos semanas

La espera terminó para los usuarios de Archive of Our Own. Este domingo 15 de noviembre, la plataforma de fanfics volvió a estar disponible después de permanecer fuera de servicio desde el pasado 29 de octubre.

La Organización para las Obras Transformativas (OTW), encargada de administrar el sitio, confirmó que AO3 comenzó a recuperar sus actividades después de un incidente de seguridad que obligó a suspender el servicio.

A través de su página oficial de estado, la organización anunció el regreso de la plataforma con un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

“¡AO3 ya está disponible!”.

La noticia fue recibida con entusiasmo por lectores y escritores, quienes llevaban más de dos semanas sin poder acceder a sus cuentas, consultar sus historias guardadas o publicar nuevos contenidos.

No obstante, el regreso de AO3 es parcial, por lo que todavía hay herramientas que no funcionan como antes.

¿Qué funciones de AO3 están disponibles tras su regreso?

Aunque ya es posible ingresar a Archive of Our Own, la plataforma todavía se encuentra en proceso de recuperación y algunas de sus herramientas permanecen desactivadas.

Por el momento, las descargas de historias únicamente están disponibles en formato HTML, lo que significa que los lectores no pueden utilizar las demás opciones de descarga que normalmente ofrece el sitio.

Además, los iconos de perfil de los usuarios están deshabilitados y tampoco es posible importar historias desde otras páginas.

AO3 sufre un hackeo AO3

La OTW explicó que estas funciones regresarán próximamente, aunque no dio una fecha específica para que todas las herramientas vuelvan a funcionar con normalidad.

¿Por qué AO3 estuvo caído durante varias semanas?

Los problemas de Archive of Our Own comenzaron el 29 de octubre, cuando la página dejó de estar disponible y los usuarios comenzaron a encontrarse con mensajes de error al intentar ingresar.

Inicialmente, sus administradores informaron que el sitio se encontraba en mantenimiento y que el proceso podría tardar al menos 12 horas.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, la organización confirmó que había encontrado evidencia de un incidente de seguridad, por lo que era necesario mantener la plataforma fuera de servicio.

La situación llevó al equipo a advertir que la recuperación podría tardar hasta cuatro semanas, aunque también contemplaba la posibilidad de permitir el acceso antes de ese plazo, pero con algunas funciones limitadas.

Hasta ahora, los responsables de AO3 no han explicado públicamente cuál fue la causa exacta del incidente.

¿Qué es AO3 y por qué es tan popular entre los fans?

Archive of Our Own, conocido como AO3, es un sitio gratuito y sin fines de lucro en el que las personas pueden compartir historias inspiradas en sus personajes, artistas y universos favoritos.

La plataforma comenzó a funcionar públicamente en 2009 y desde entonces se ha convertido en uno de los espacios más conocidos para los fanfics.

Aunque las historias escritas son uno de sus principales atractivos, también se pueden encontrar ilustraciones creadas por fans y narraciones en audio, conocidas como podfics.

Su popularidad ha aumentado considerablemente en los últimos años. En junio de 2026, la plataforma alcanzó los 11 millones de usuarios registrados y, antes de la interrupción de octubre, ya contaba con aproximadamente 12 millones de cuentas y más de 18.8 millones de obras.