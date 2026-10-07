La PS5 Pro usada cuesta más que una nueva: Escasez y demanda por GTA VI elevan precios

La llegada del nuevo Grand Theft Auto VI y el descubrimiento de que es posible hackear y correr juegos no oficiales en la Sony PlayStation 5 Pro está llevando a una escasez que ha generado que, consolas reparadas de este modelo puedan costar hasta 1,500 dólares en tiendas de videojuegos.

Estos precios no han sido vistos en tiendas grises, sino en distribuidores oficiales como GameStop. De acuerdo con diversos reportes publicados en medios como Yahoo, la inminente llegada de Grand Theft Auto VI —programado para debutar en consolas a finales de año— ha sido una de las principales causas dado que los jugadores buscan la mejor experiencia para poder disfrutar el título más esperado del año.

GameStop ha pasado de ofrecer consolas reacondicionadas por 1,399 dólares en su versión digital y 1,499 dólares en el modelo con lector de discos.

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Sin embargo, la intención de vivir la mejor experiencia con GTA VI no es la única razón por la cual se está incrementando el precio. Forbes señala que ante a la falta de componentes y las limitaciones de producción de Sony se suma el descubrimiento de que las consolas con firmware antiguas permiten correr juegos no oficiales.

La vulnerabilidad de seguridad se ha vuelto famosa en últimas semanas y ha llevado a que los precios de las consolas usadas tomen un nuevo valor con subastas con precios muy por encima del valor real. La idea es comprar estas consolas, no actualizarlas y, de esta forma, poder correr juegos ilegales.

La situación parece que no cambiará y, de hecho, se esperan más incrementos en el mercado de consolas reparadas en las próximas fechas, primero ante el lanzamiento de GTA VI, pero también por la nueva vulnerabilidad que le han descubierto al producto, algo que ya había sucedido con sus antecesores y que, parecía estar resuelto.