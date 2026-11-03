¡Prepara tu consola! Revelan cuándo podrás descargar GTA VI antes de su lanzamiento

La cuenta regresiva para el juego más esperado del año, Grand Theft Auto VI, ha iniciado. Rockstar Games confirmó oficialmente que los jugadores que hayan adquirido la versión digital podrán comenzar a descargar el título de manera anticipada en sus consolas de última generación, esto para evitar que el día del lanzamiento se saturen los servidores.

Además, la posibilidad de la predescarga ayudará a que el juego se almacene desde día antes y, en el gran lanzamiento, solamente sea liberada la licencia para poder usarlo.

Esta etapa previa resulta fundamental para los usuarios, considerando la magnitud técnica del proyecto y las dimensiones del mapa de Vice City. De acuerdo con la desarrolladora, el archivo de instalación requerirá un espacio de almacenamiento de hasta 212 GB según la plataforma, por lo que se recomienda a los jugadores liberar memoria con suficiente anticipación en sus unidades de estado sólido.

¿Desde cuándo y cómo se podrá realizar la precarga en PS5 y Xbox Series X|S?

El proceso de precarga digital estará disponible exclusivamente para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S a partir de la segunda semana del mes, bajo dinámicas de horario diferenciadas según la plataforma.

PlayStation 5: La predescarga arrancará el martes 10 de noviembre a las 12:00 AM (medianoche) tiempo local de cada región.

La predescarga arrancará el tiempo local de cada región. Xbox Series X|S: La precarga estará habilitada de forma global el martes 10 de noviembre a las 00:00 horas GMT (lunes 9 de noviembre por la tarde en el centro de México).

Para habilitar la descarga, los usuarios que hayan reservado la edición digital deberán acceder a su biblioteca de juegos o a la tienda oficial de su respectiva consola (PlayStation Store o Microsoft Store) e iniciar el proceso manualmente, o bien, mantener activadas las descargas automáticas en modo de reposo.

Para aquellos usuarios que compraron el juego físico, que en realidad no será así dado que cada caja solo tendrá un código digital para descargarlo, algunas tiendas lo comenzarán a entregar desde el 12 de noviembre, aunque otras esperarán hasta la fecha oficial del lanzamiento.

Hay que recordar que, por ahora, el juego no estará disponible en computadora.

¿Cuándo se podrá jugar finalmente Grand Theft Auto VI?

Tras completar el proceso de preinstalación, el candado digital se liberará de forma oficial el próximo jueves 19 de noviembre, fecha fijada para el lanzamiento mundial de GTA VI.

A partir de ese momento, los fanáticos podrán acceder al juego completo y explorar Vice City.