PlayStation 5 supera los 100 millones de consolas enviadas a seis años de su lanzamiento

A unos días del lanzamiento del GTA VI, Sony informó que PlayStation 5 ya forma parte del club de los 100 millones luego de que la marca señaló que el 10 de noviembre de 2026 logró la cifra de unidades distribuidas a nivel global.

Según los datos de ventas actualizados de Sony, la consola llegó a esa marca el día de ayer, casi seis años después de su debut, que fue el 12 de noviembre de 2020 en algunos países y el 19 a nivel mundial.

La cifra corresponde a unidades enviadas a distribuidores (“sell-in”), no a consolas vendidas al consumidor final, así que el número real de equipos en hogares es menor. Desde el último reporte, a finales de septiembre, se enviaron 2.1 millones de unidades más.

Sin embargo, el número no refleja del todo la realidad de los videojuegos en los últimos años. En el segundo trimestre del año fiscal 2026 se vendieron 2.6 millones de consolas, frente a los 4 millones del mismo periodo del año anterior, el peor segundo trimestre desde el lanzamiento. Aun así, supera los 1.6 millones del primer trimestre, un repunte atribuido a la expectativa por Grand Theft Auto 6. Si el tercer y cuarto trimestre no se recuperan, 2026 podría ser el peor año de la consola.

Al igual que sus competidores como Xbox, Sony PlayStation ha visto afectados sus precios por el aumentos de los costos en la RAM derivado del auge de la inteligencia artificial. Tradicionalmente las consolas se abaratan con el tiempo, pero esta generación ha vivido lo contrario.

Ventas de las consolas PlayStation

PlayStation 4: más de 117 millones (al 30 de junio de 2022)

más de 117 millones (al 30 de junio de 2022) PlayStation 3: más de 87.4 millones (al 31 de marzo de 2017)

más de 87.4 millones (al 31 de marzo de 2017) PSP (PlayStation Portable): más de 76.4 millones (al 31 de marzo de 2012)

más de 76.4 millones (al 31 de marzo de 2012) PlayStation 2: más de 160 millones (al 31 de marzo de 2012)

más de 160 millones (al 31 de marzo de 2012) PlayStation: más de 102.4 millones (al 31 de marzo de 2012)

PS5 ya superó a PS3 y PSP, está a punto de rebasar a la PlayStation original y difícilmente alcanzará a PS2, que sigue siendo la consola más vendida de la historia, apenas por delante de los 157.2 millones de Nintendo Switch (al 30 de septiembre de 2026).