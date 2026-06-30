¡Prepara tu cartera! Sony advierte un aumento histórico de precio para el PlayStation 6

El modelo de negocio tradicional de la industria de los videojuegos, donde los fabricantes venden sus consolas asumiendo pérdidas iniciales para recuperarse mediante la venta de software y suscripciones, sufrirá un cambio drástico de cara a la próxima generación y, todo esto, se debe al boom de la inteligencia artificial, por lo que si tu deseo es comprar la PlayStation 6 deberás ahorrar una buena cantidad de dinero.

Sony ha enviado señales claras a sus inversionistas indicando que no está dispuesta a replicar esta estrategia financiera de asumir pérdidas con el desarrollo de la PlayStation 6, debido a la crisis global en los costos de los componentes tecnológicos.

Durante una sesión de preguntas y respuestas con accionistas sobre la estrategia de fijación de precios para su futura plataforma, la corporación abordó la presión que ejercen los proveedores de almacenamiento, tarjetas gráficas y procesadores, un mercado actualmente saturado por la alta demanda de las empresas de inteligencia artificial.

“En cuanto a los precios, no es realista que absorbamos todos los aumentos de costos de los componentes, y ya hemos implementado algunos aumentos de precios fuera de Japón”, se puede leer en una sesión de preguntas y respuestas de Sony en su web oficial.

Como principio, no pretendemos vender hardware con pérdidas significativas”.

Sony ha presentado aumentos de sus consolas en meses pasados, un movimiento que han seguido sus competidores con Xbox anunciando en días recientes un nuevo incremento en su hardware para el 1 de agosto.

Posible fecha de lanzamiento del PlayStation 6

El debut de la PlayStation 6 se encuentra proyectado de forma preliminar para la temporada de festividades del año 2027. De cumplirse este calendario, se mantendría el ciclo comercial de siete años que ha caracterizado a los sistemas de la marca desde la transición del PlayStation 3.

Sin embargo, esto podría romperse ante el encarecimiento de la RAM así como de los discos duros, con inventarios agotados hasta el 2028 y con los precios incrementándose. Por ejemplo, la firma de computadoras HP señaló recientemente que la memoria está significando un 35 por ciento de sus costos.

PlayStation estaría preparando una consola portatil con el potencial de reproducir juegos AAA. Redes Sociales

Ante este panorama, algunos especialistas consideran que la firma podría retrasar su lanzamiento hasta que las piezas tengan un menor costo o, al menos, esté controlado.

¿Cuánto podría costar el PS6?

Los reportes provenientes de filtradores especializados de la industria señalan que el costo neto de fabricación de la PlayStation 6 se ha elevado recientemente en 200 dólares, situando el presupuesto de materiales en un aproximado de 960 dólares por unidad.

Bajo la premisa de la empresa de no generar pérdidas operativas significativas, el precio de venta al consumidor final en los establecimientos comerciales se ubicaría de forma estimada en la barrera de los 1,000 dólares, casi el doble de lo que costó el PS5 en su fecha de lanzamiento.

Se estima que Xbox y su nueva generación también podrían estar en el mismo rango. Por ahora, la Steam Machine de Valve arranca desde los 1,049 dólares.