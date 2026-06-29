PlayStation 6 portátil: El plan de Sony para competir contra Switch y Xbox

La guerra de la próxima generación de consolas se encuentra en un camino que solo los directivos de las principales firmas conocen, con algunos apostando por la posibilidad de tiendas abiertas para ampliar su catálogo, mientras que otros como PlayStation por fin parece darán el salto a la portabilidad de alta gama emulando el éxito de lo que ya consiguió Nintendo, pero para un mercado de videojugadores diferente.

Recientes declaraciones de Hideaki Nishino, CEO de Sony Interactive Entertainment, han encendido los rumores en la industria sobre el desarrollo de una PlayStation 6 (PS6) híbrida o portátil, una estrategia que buscaría la forma de competir no solo ante la “Gran N”, sino también ante su rival directo: Xbox, quienes cuentan con las Xbox Rog Ally.

En una entrevista especial con la revista japonesa Famitsu, Nishino afirmó que no piensan emular la dirección de Xbox permitiendo que sus juegos lleguen a otras plataformas y permitir que otras tiendas, como la de Valve, se instalen en su sistema operativo.

“Mi creencia de que una consola es necesaria para jugar videojuegos no ha cambiado. Queremos seguir ofreciendo nuestras propias consolas de videojuegos”.

Pero justo al termino de esa declaración soltó el concepto que ha despertado los rumores de una PlayStation 6 portatil al mencionar que es necesario evolucionar al concepto "pick up and play" señalando que es necesario “aprovechar tecnologías que puedan utilizarse en varias formas y ubicaciones”.

Nintendo fue el primero en lograr esto con el primer Switch. Actualmente Sony tiene el PS Portal, pero que necesita estar conectado a un PS5 para utilizarse. El siguiente objetivo sería crear un hardware que no dependa de otra consola, sino que sea autónoma.

El legado portátil de Sony: De la gloria de PSP al olvido de PS Vita

Un movimiento hacia lo híbrido no sería terreno desconocido para la compañía. PlayStation ya ha tenido consolas portátiles en el pasado que marcaron hitos tecnológicos. La PlayStation Portable (PSP), lanzada originalmente en 2004, fue un éxito masivo superando en aquel momento lo que ofrecía Nintendo en cuanto a tecnología.

Xbox ya cuenta con una alianza con ROG para sus consolas portátiles. ASUS ROG

A esta le siguió la PlayStation Vita en 2011, un dispositivo técnicamente revolucionario con pantalla OLED y páneles táctiles, pero que lamentablemente sufrió por la falta de soporte de juegos.

El gran rompecabezas: El dilema del precio de PS6

A pesar del optimismo y los reportes de fuentes como Moore’s Law Is Dead —que apuntan a una portátil nativa de PS6 compatible con catálogos de PS4 y PS5—, el principal obstáculo radica en los costos de producción.

Debido al incremento global en el precio de componentes como las memorias, analistas predicen que la PS6 de sobremesa podría alcanzar o superar la barrera de los 1,000 dólares, un precio que también se considera para la futura Xbox.

Pero competir en el mercado portátil es más complejo. Xbox no solo tiene sus propias alianzas con ROG, sino que también existen otros dispositivos creados por firmas como Lenovo que no superan los 700 dólares, por lo que el precio de una PlayStation Portatil no sería competitivo sobrepasando esta barrera.