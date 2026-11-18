Elegir un servicio de internet para el hogar va más allá de comparar precios o contratar una determinada cantidad de megas. Actualmente, la conectividad forma parte de actividades esenciales como trabajar, estudiar, entretenerse y mantener comunicados a los integrantes de una familia. Por ello, contar con una red estable, rápida y capaz de responder a distintas necesidades se ha convertido en una prioridad.

En este escenario, Totalplay apuesta por una infraestructura de fibra óptica y soluciones tecnológicas que buscan ofrecer una experiencia de navegación integral. Su propuesta combina velocidad, estabilidad, capacidad para conectar múltiples dispositivos y servicios adicionales que complementan la conexión dentro y fuera del hogar.

Fibra óptica y velocidad simétrica: una conexión preparada para todo

Uno de los principales diferenciadores de Totalplay es su red 100% de fibra óptica punto a punto hasta el hogar, una infraestructura que permite ofrecer velocidades simétricas, es decir, la misma capacidad para subir y descargar información en todos sus paquetes , sin necesidad de contratar servicios adicionales para obtener este beneficio.

Esta característica resulta especialmente útil en actividades que requieren enviar grandes cantidades de información, como compartir archivos pesados, realizar videollamadas, transmitir contenido en vivo o respaldar documentos en la nube. A diferencia de una conexión que prioriza únicamente las descargas, la simetría permite aprovechar mejor ambos sentidos de la comunicación.

La experiencia también está respaldada por reconocimientos de la industria. De acuerdo con los indicadores que presenta la compañía, Totalplay ha sido reconocida por Ookla Speedtest como la red fija más rápida de México durante cinco años consecutivos, mientras que nPerf la distingue por la estabilidad de su servicio. Asimismo, figura en el Netflix ISP Speed Index como el proveedor de internet más rápido del país.

A esto se suma la tecnología Wi-Fi 6, que ofrece mayor capacidad para conectar dispositivos simultáneamente, mejor aprovechamiento de la red y una experiencia más estable en actividades como videojuegos, streaming y reproducción de contenidos en alta resolución. Su tecnología de red mesh también contribuye a ampliar la cobertura dentro del hogar, de acuerdo con las condiciones del espacio y los equipos instalados.

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Más que internet: servicios y beneficios que acompañan al usuario

La propuesta de Totalplay no termina en la conexión doméstica. Entre sus beneficios adicionales se encuentra Club Totalplay WiFi, que permite conectarse en miles de puntos de acceso fuera de casa y mantener la conectividad en diferentes lugares del país.

También cuenta con una aplicación móvil desde la que los usuarios pueden administrar su red, modificar configuraciones, consultar su estado de cuenta y realizar pagos. Esta herramienta facilita el control del servicio sin necesidad de recurrir constantemente a otros canales de atención.

Otro diferenciador es el acceso a un marketplace exclusivo mediante Totalplay Shop, donde los clientes pueden encontrar productos de distintas categorías, promociones y beneficios especiales. A ello se agregan los programas de permanencia, diseñados para reconocer la lealtad de sus usuarios mediante recompensas y descuentos.

Finalmente, la atención y el soporte técnico disponibles las 24 horas, los 365 días del año, complementan la experiencia con alternativas de asistencia cuando se presenta alguna necesidad relacionada con el servicio.

En un mercado donde la conectividad es cada vez más importante, evaluar un proveedor implica considerar tanto su infraestructura como los beneficios que ofrece después de la contratación. Totalplay reúne estos elementos en una propuesta que busca responder a las exigencias digitales actuales. Conocer sus paquetes, verificar la cobertura y comparar las características de cada alternativa puede ser el primer paso para elegir una conexión acorde con las necesidades de cada hogar.