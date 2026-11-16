Con motivo de las compras del Buen Fin, la Policía Cibernética del Estado de México mantiene activos sus canales de comunicación para brindar asesoría y apoyo a los consumidores ante posibles fraudes en línea.

De acuerdo con la corporación, durante esta temporada de descuentos los ciberdelincuentes crean portales de internet que imitan a tiendas oficiales, ofreciendo artículos a precios muy bajos para engañar a los compradores que buscan aprovechar las ofertas.

Para prevenir estos delitos, la autoridad difunde medidas preventivas en sus cuentas oficiales de redes sociales: Policía Cibernética Estado de México en Facebook y @PoliCiberEdomex en X. Además, ofrece atención ciudadana las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del número telefónico 722 275 83 33, donde orienta sobre páginas sospechosas, promociones engañosas y posibles fraudes.

Recomendaciones para identificar páginas falsas:

Desconfiar de productos ofertados a precios demasiado bajos.

Verificar que la dirección web comience con https:// y evitar enlaces con palabras o números extraños.

No ceder ante mensajes de presión como “últimas piezas” o “solo por hoy”.

Confirmar que las publicaciones provengan de los perfiles oficiales de los comercios.

Revisar que los sitios no presenten faltas de ortografía ni logotipos alterados.

Evitar realizar depósitos a cuentas bancarias personales.

Canales de contacto y denuncia: