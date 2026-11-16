Policía Cibernética del Edoméx alerta sobre páginas falsas en el Buen Fin
La Policía Cibernética del Estado de México mantiene activos sus canales de comunicación para brindar asesoría y apoyo a los consumidores ante posibles fraudes en línea.
Con motivo de las compras del Buen Fin, la Policía Cibernética del Estado de México mantiene activos sus canales de comunicación para brindar asesoría y apoyo a los consumidores ante posibles fraudes en línea.
De acuerdo con la corporación, durante esta temporada de descuentos los ciberdelincuentes crean portales de internet que imitan a tiendas oficiales, ofreciendo artículos a precios muy bajos para engañar a los compradores que buscan aprovechar las ofertas.
Para prevenir estos delitos, la autoridad difunde medidas preventivas en sus cuentas oficiales de redes sociales: Policía Cibernética Estado de México en Facebook y @PoliCiberEdomex en X. Además, ofrece atención ciudadana las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del número telefónico 722 275 83 33, donde orienta sobre páginas sospechosas, promociones engañosas y posibles fraudes.
Recomendaciones para identificar páginas falsas:
- Desconfiar de productos ofertados a precios demasiado bajos.
- Verificar que la dirección web comience con https:// y evitar enlaces con palabras o números extraños.
- No ceder ante mensajes de presión como “últimas piezas” o “solo por hoy”.
- Confirmar que las publicaciones provengan de los perfiles oficiales de los comercios.
- Revisar que los sitios no presenten faltas de ortografía ni logotipos alterados.
- Evitar realizar depósitos a cuentas bancarias personales.
Canales de contacto y denuncia:
- Teléfono de atención (24/7): 722 275 83 33
- Denuncia anónima: 089
- Correo electrónico: cibernetica.edomex@ssedomex.gob.mx
- Facebook: Policía Cibernética Estado de México
- X: @PoliCiberEdomex