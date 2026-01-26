Filtran el primer juego de PlayStation Plus de febrero; será exclusivo de PS5

A pocos días de que termine enero, comienzan a surgir las primeras pistas sobre los videojuegos que se sumarán al catálogo mensual de PlayStation Plus en febrero. Antes del anuncio oficial, una filtración ya adelantó el nombre de uno de los títulos que podrían estar disponibles sin costo adicional para los suscriptores, con una particularidad clave: solo podrá jugarse en consolas PS5.

La filtración que adelanta el catálogo de febrero

La información fue revelada por billbil-kun, un insider ampliamente reconocido dentro de la industria por su historial de aciertos en filtraciones relacionadas con PlayStation Plus y otros servicios digitales.

De acuerdo con lo publicado, Undisputed será uno de los videojuegos que se unirán al servicio durante el mes de febrero. El título estaría disponible a partir del 3 de febrero, fecha habitual en la que Sony habilita los juegos mensuales para su descarga.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de Sony, pero los antecedentes del filtrador han generado expectativa entre los usuarios, especialmente por tratarse de un juego relativamente reciente y con un enfoque técnico específico.

Un lanzamiento exclusivo para PlayStation 5

Uno de los puntos más relevantes de la filtración es que Undisputed sería un título exclusivo para PlayStation 5 dentro de PlayStation Plus, por lo que no estaría disponible para usuarios que aún utilizan PS4.

Esta decisión seguiría una tendencia que Sony ha comenzado a marcar en los últimos meses: priorizar lanzamientos pensados únicamente para la actual generación, aprovechando las capacidades técnicas de la consola, como tiempos de carga reducidos y mayor fidelidad gráfica.

Para los suscriptores del servicio, esto implica que el acceso al juego estará condicionado al hardware, independientemente del nivel de suscripción.

Una batalla de box en PlayStation Especial

¿Qué es Undisputed?

Undisputed es un título desarrollado por Steel City Interactive, enfocado en ofrecer una simulación detallada del boxeo profesional. A diferencia de otros juegos del género, apuesta por un sistema de combate técnico, basado en la precisión, el ritmo y la estrategia.

Durante los combates, los jugadores pueden ejecutar más de 60 tipos de golpes, combinando diferentes ángulos, direcciones y secuencias. El sistema no se limita al ataque, ya que también incorpora:

Esquivas laterales y defensivas

Amagos para descolocar al oponente

Gestión de resistencia durante el combate

La experiencia busca replicar el ritmo real de un enfrentamiento de boxeo, donde la lectura del rival y el control del tiempo resultan determinantes.

Undisputed, el juego incluído en PlayStation Plus en febrero Especial

Un amplio elenco de boxeadores licenciados

Uno de los principales atractivos del juego es su plantilla de más de 70 luchadores licenciados, cada uno con estilos, estadísticas y características propias. Esta variedad permite enfrentamientos muy distintos según el boxeador seleccionado.

Entre los nombres confirmados se incluyen figuras históricas y contemporáneas del boxeo, como:

Muhammad Ali

Sugar Ray Robinson

Terence Crawford

Tyson Fury

El juego permite utilizar a estas leyendas tanto en peleas individuales como dentro de modos más elaborados.

Undisputed Especial

Un modo carrera centrado en la progresión

Además de los combates rápidos, Undisputed cuenta con un modo carrera en el que el jugador controla a un boxeador original. En este modo, la narrativa se centra en el ascenso desde los niveles más bajos del circuito profesional hasta la cima del boxeo, enfrentando rivales cada vez más complejos.

La progresión no solo depende de ganar peleas, sino de la gestión del entrenamiento, la mejora de habilidades y la adaptación del estilo de combate conforme avanza la carrera del personaje.

Este enfoque busca ofrecer una experiencia más prolongada, orientada a quienes prefieren el desarrollo a largo plazo frente a las partidas aisladas.

A la espera del anuncio oficial

Pese a que la filtración apunta a que Undisputed formará parte de PlayStation Plus en febrero, la información deberá confirmarse de manera oficial por Sony. Será hasta el comunicado habitual de la compañía cuando se conozca:

Si el juego efectivamente se incluye en el servicio

Cuáles serán los otros títulos que lo acompañen

La fecha exacta hasta la que estarán disponibles, previsiblemente hasta el 3 de marzo

Hasta entonces, los suscriptores deberán esperar para conocer el catálogo completo del próximo mes.