Amazon supera por primera vez 3 billones de dólares impulsada por IA

Amazon alcanzó este lunes un nuevo hito en los mercados financieros al superar por primera vez una capitalización bursátil de 3 billones de dólares, impulsada por la positiva reacción de los inversionistas a sus más recientes resultados trimestrales y por el optimismo sobre su estrategia en inteligencia artificial (IA).

Durante la jornada en la Bolsa de Nueva York, las acciones del gigante tecnológico llegaron a subir 5.20%, hasta cotizar en 285.69 dólares por título. Desde la presentación de sus resultados financieros el pasado jueves, los papeles de la compañía acumulan un avance superior al 21%, lo que representa un incremento cercano a 500 mil millones de dólares en su valor de mercado.

Este desempeño coloca a Amazon entre las empresas de mayor valor del mundo y consolida la confianza de Wall Street en el potencial de crecimiento de su negocio de computación en la nube y de sus inversiones en inteligencia artificial.

Wall Street premia los buenos resultados

La respuesta del mercado refleja el ánimo de los inversionistas durante la actual temporada de reportes corporativos.

Una de las cosas que ha quedado muy clara durante esta temporada de resultados es que los inversores son muy proclives a recompensar las buenas noticias y a castigar las malas", comentó a la AFP Steve Sosnick, analista de la plataforma Interactive Brokers.

El especialista explicó que las empresas capaces de demostrar crecimiento sostenido y perspectivas favorables están recibiendo una importante recompensa por parte del mercado.

La inteligencia artificial impulsa el valor de Amazon

Uno de los principales motores del repunte ha sido la confianza en el crecimiento del negocio de Amazon Web Services (AWS) y en la capacidad de la empresa para monetizar la inteligencia artificial generativa.

Tras la publicación de los resultados, firmas como Morgan Stanley, RBC Capital, Roth Capital y Telsey Advisory elevaron sus precios objetivo para la acción, al considerar que la demanda por servicios de nube continúa acelerándose y que las inversiones en IA comienzan a traducirse en mayores ingresos.

Por su parte, analistas de BNP Paribas mantuvieron una perspectiva optimista y señalaron que, en el largo plazo, AWS podría alcanzar por sí sola una valuación cercana a un billón de dólares.

Como parte de su estrategia para fortalecer su presencia en el mercado de la inteligencia artificial, Amazon anunció además un compromiso de 35 mil millones de dólares con OpenAI, una inversión que fue interpretada por el mercado como una señal de que la compañía está dispuesta a mantener un fuerte ritmo de expansión tecnológica.

La decisión también ayudó a disipar las dudas sobre el retorno de las inversiones multimillonarias que las grandes empresas tecnológicas realizan para desarrollar infraestructura destinada a la IA.

El avance de Amazon también impulsó al resto del sector tecnológico estadounidense. Reuters

Optimismo contagia al sector tecnológico

El avance de Amazon también impulsó al resto del sector tecnológico estadounidense.

Las acciones de Microsoft registraron un incremento cercano al 5%, mientras que Alphabet, matriz de Google, avanzó alrededor de 4.6%, reflejando un renovado optimismo sobre las compañías vinculadas al negocio de la nube y la inteligencia artificial.

Además del buen momento corporativo, los mercados recibieron con optimismo los recientes mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible reanudación del diálogo con Irán y una pausa en los ataques, factores que contribuyeron a mejorar el apetito por el riesgo entre los inversionistas.

Con Amazon rompiendo la barrera de los 3 billones de dólares y el mercado apostando por la inteligencia artificial como principal motor de crecimiento, Wall Street inicia una nueva etapa en la que las empresas capaces de convertir la innovación tecnológica en resultados financieros continúan liderando las ganancias bursátiles.