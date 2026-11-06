¡Oficial! Xiaomi 18 Pro llegará a México a tiempo para las fiestas navideñas

Xiaomi ha dado la noticia que miles de entusiastas de la tecnología en el México estaban esperando: la firma asiática confirmó oficialmente que el nuevo Xiaomi 18 Pro (junto con su variante Pro Max) tendrá un lanzamiento global que incluye su llegada al mercado de México.

Tras su debut inicial en China hace unas semanas, la marca busca competir de forma directa en el segmento premium contra los últimos dispositivos de Apple, apostando por un arsenal técnico sin precedentes.

A través de sus redes sociales, Xiaomi México informó que el dispositivo estará disponible en sus tiendas y, seguramente, en compañías telefónicas. La fecha que se espera es a principios de diciembre, justo para las fechas de las fiestas navideñas.

El terminal mantiene la destacada alianza fotográfica con Leica, incorporando un módulo trasero de máximo nivel compuesto por un sensor principal de 200 MP (f/1.7 con OIS), un teleobjetivo periscópico de 200 MP (f/2.4, zoom óptico 3.2x y OIS) y un ultra gran angular de 50 MP. Para las selfies, la parte frontal integra una cámara de 50 MP.

Actualmente, el dispositivo puede comprarse en México a través del mercado gris, distribuidores que importan los modelos aunque sin la certificación NOM. Esto no los vuelve ilegales, pero se advierte que no tendrán soporte de fábrica en el país. El precio actual de estos modelos en México va desde los 24,599 pesos en su versión Xiaomi 18 Pro hasta los 43,909 pesos en la versión Pro Max.

Especificaciones técnicas del Xiaomi 18 Pro

Para quienes buscan la máxima potencia en smartphones, el dispositivo equipa lo último en arquitectura de semiconductores de Qualcomm: