FOX concreta la compra de Roku por 22,000 millones de dólares y sacude la industria del streaming

La empresa de dispositivos de streaming Roku tiene nuevo dueño oficialmente luego de que Fox Corp. anunció el cierre oficial de la adquisición de Roku por 22,000 millones de dólares, una transacción récord que concluyó en menos de cinco meses tras obtener el visto bueno del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Con este acuerdo, la compañía encabezada por Lachlan Murdoch crea una nueva división denominada Fox Digital Platforms, la cual agrupará a Roku, la plataforma Tubi, el servicio de suscripción Fox One y la firma Red Seat Ventures.

La finalización de esta adquisición impulsa la estrategia a largo plazo de Fox. Nuestra máxima prioridad es seguir sirviendo incansablemente a las audiencias, reforzando la apertura y la elección que son la esencia de la plataforma Roku", declaró Lachlan Murdoch.

Como parte de la transacción, el fundador y CEO de Roku, Anthony Wood, se incorporará al consejo de administración de Fox y asumirá la co-presidencia del nuevo brazo digital.

¿Qué significa esta compra para el mercado del entretenimiento?

La adquisición transforma instantáneamente a Fox en una potencia del streaming global. Al sumar la base de datos de Roku a su infraestructura existente, el grupo empresarial toma el control directo del punto de acceso a la televisión de más de 100 millones de hogares a nivel mundial.

Además, la operación une bajo un mismo techo a dos de las plataformas de contenido gratuito con publicidad más influyentes del mercado: Tubi y The Roku Channel. Esta combinación le otorga a Fox una escala publicitaria inédita y una posición privilegiada como distribuidor de suscripciones de terceros como Netflix, Disney+ o HBO Max ya que todas las aplicaciones de estas compañías pueden disfrutarse en los dispositivos de la marca.

¿Qué pasará con los dispositivos Roku actuales?

Si tienes un dispositivo Roku nada cambiará. La directiva confirmó que Roku continuará funcionando como un ecosistema abierto recibiendo actualizaciones de forma constante, además de que habrá nuevos lanzamientos de equipos en el futuro.