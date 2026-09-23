Xiaomi 18 Pro llega al mercado y mantiene el sistema Leica; ¿llegará a México?

Xiaomi ha hecho realidad los Xiaomi 18 Pro y el Xiaomi 18 Pro Max y, aunque por ahora están en el mercado chino, a diferencia de la familia anterior han advertido que se presentarán de forma global, por lo que su intención es atacar de forma completa a Apple, no solo con su nombre sino también con sus modelos de gama alta.

Como una de sus principales características están el sistema fotográfico donde continúan su alianza con Leica con un sensor principal de 200 MP (f/1.7 con OIS), teleobjetivo periscópico de 200 MP (f/2.4, zoom óptico 3.2x y OIS) y ultra gran angular de 50 MP. En la parte frontal tiene una cámara de 50 MP de 2.2 de foco.

Uno de los avances más destacados se encuentra en su pantalla principal Super Pixel 2.0, la cual alcanza un brillo pico de 4,000 nits con una eficiencia energética optimizada. Además, incorpora un filtro inteligente que limita los ángulos de visión para proteger el contenido de miradas indiscretas en espacios públicos, activándose mediante la cámara frontal o por ubicación geográfica.

Junto a ello, la pantalla trasera que ya debutó en modelos previos incorporará nuevas funciones para ofrecer mayores capacidades en sus 2.7 pulgadas tipo AMOLED con soporte para ejecuciones e interacciones mediante la IA.

Especificaciones técnicas del Xiaomi 18 Pro

Las especificaciones del modelo son las siguientes:

Pantalla principal : LTPO AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución de 1120 x 2436 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 4,000 nits .

: de con resolución de 1120 x 2436 píxeles, tasa de refresco de y brillo máximo de . Pantalla secundaria : LTPO AMOLED trasera de 2.7 pulgadas (596 x 976 píxeles) con soporte para ejecuciones e interacción mediante IA.

: trasera de (596 x 976 píxeles) con soporte para ejecuciones e interacción mediante IA. Procesador : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 fabricado en proceso de 2 nanómetros .

: fabricado en proceso de . Memoria y almacenamiento : Configuraciones de 12 GB o 16 GB de RAM con 256 GB , 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno UFS 4.1 .

: Configuraciones de o con , o de almacenamiento interno . Cámaras traseras (Leica) : Sensor principal de 200 MP (f/1.7 con OIS), teleobjetivo periscópico de 200 MP (f/2.4, zoom óptico 3.2x y OIS) y ultra gran angular de 50 MP .

: Sensor principal de (f/1.7 con OIS), teleobjetivo periscópico de (f/2.4, zoom óptico 3.2x y OIS) y ultra gran angular de . Cámara frontal : Sensor de 50 MP (f/2.2).

: Sensor de (f/2.2). Batería y carga : Capacidad de 7,000 mAh , carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W .

: Capacidad de , carga rápida por cable de y carga inalámbrica de . Sistema operativo : Android 17 bajo la capa de personalización HyperOS 4 .

: bajo la capa de personalización . Resistencia: Certificación IP68 contra agua y polvo.

La pantalla trasera del Xiaomi 18 Pro presenta más funcionalidades. Xiaomi

Diferencias del Xiaomi 18 Pro Max frente al modelo Pro

Las funciones son similares al 18 Pro, pero con algunas modificaciones:

Pantalla de mayor formato : Incrementa el panel principal a 6.9 pulgadas (2624 x 1208 píxeles) y eleva la pantalla secundaria trasera a 2.9 pulgadas (976 x 596 píxeles).

: Incrementa el panel principal a (2624 x 1208 píxeles) y eleva la pantalla secundaria trasera a (976 x 596 píxeles). Batería de mayor capacidad : Ofrece una celda masiva de 8,500 mAh frente a los 7,000 mAh de la versión Pro estándar.

: Ofrece una celda masiva de frente a los 7,000 mAh de la versión Pro estándar. Procesador con mayor rendimiento : Equipa la variante Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 , que otorga frecuencias de reloj y rendimiento gráfico superiores.

: Equipa la variante , que otorga frecuencias de reloj y rendimiento gráfico superiores. Edición especial transparente: Además de los acabados convencionales, el Pro Max incluye una versión exclusiva con cuerpo transparente.

¿El Xiaomi 18 Pro llegará a México?

Aunque por ahora no existe un anuncio oficial, Xiaomi mencionó en el lanzamiento en China que ahora se realizará una presentación global por lo cual existe una alta posibilidad de su arribo a México.

En la familia 17, Xiaomi trajo el modelo base, el 17T y el modelo más sofisiticado, el Xiaomi 17 Ultra.

Actualmente es posible reservarlo en el mercado gris, pero sin tener el soporto oficial del sistema operativo internacional.