Sony lanza en México los audífonos retro MDR-3R del Walkman con USB-C: precio y venta

La moda retro sigue siendo tendencia y eso incluso sucede en la tecnología. Si bien no regresaremos a los viejos casetes, Sony anunció oficialmente el lanzamiento global de los MDR-3R, una reinterpretación moderna y adaptada de sus célebres audífonos MDR-3, aquellos que marcaron una revolución cultural en 1979 al debutar junto al primer Walkman.

Aquellos que conocieron la música portátil antes de la era de los MP3 recordarán estos audífonos, ya que son los que acompañaban a los Walkman al momento de comprar el dispositivo de la firma japonesa.

El nuevo modelo mantiene la esencia atemporal de su antecesor mediante una estructura de diadema de acero inoxidable y aluminio extremadamente ligera, diseñada bajo el concepto H-AIR ("tan ligero como el aire"). Conservan el formato de copa abierta con controladores de 23 mm, ofreciendo un campo sonoro natural y equilibrado con agudos claros y graves optimizados para las plataformas de streaming actuales.

Uno de los aspectos más representativos de estos dispositivos eran sus esponjas para los oídos de diversos colores. Ahora, la nueva interpretación tiene almohadillas intercambiables en tonos azul y naranja, así como un empaque visual con estética vintage.

Para adaptarse a los smartphones, tablets y laptops modernos, Sony eliminó la necesidad de baterías, carga o emparejamientos Bluetooth. Los MDR-3R incorporan conectividad directa por cable USB-C libre. Cuentan con micrófono integrado para llamadas y un control remoto físico rediseñado para pausar, saltar pistas y ajustar el volumen.

El paquete de venta en México incluye dos juegos de almohadillas. Sony

Precio y disponibilidad del Sony MDR-3R en México

Los audífonos Sony MDR-3R ya se encuentran disponibles en preventa oficial a través de la tienda en línea de Sony México del 5 al 17 de noviembre de 2026, ofreciendo envío gratuito y un 10% de descuento. Las entregas comenzarán a partir del 18 de noviembre.

El precio oficial de lanzamiento en México es de $999 pesos (con un costo de lista regular de $1,349 pesos). Asimismo, la firma confirmó una edición especial limitada Stranger Things inspirada en la estética de los años 80 y la serie de Netflix —con almohadillas en rojo y negro— que tendrá un precio internacional de $79.99 dólares, aunque por ahora no hay anuncio de este producto en México.