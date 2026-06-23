Nvidia afirma que con Rubin reduce casi a cero el consumo de agua y energía globales

Nvidia asegura que los centros de datos más recientes impulsados por Rubin son más eficientes debido al sistema de refrigeración líquida que utilizan, que se mantiene a temperaturas más altas, lo que a la postre reduce el consumo energético y de agua hasta prácticamente hacerlo desaparecer.

La plataforma Nvidia Rubin utiliza un sistema de refrigeración por líquido que abarca el cien por ciento de la infraestructura, lo que significa que un líquido en un circuito cerrado dispersa la temperatura de cada uno de sus componentes, sin que se recurra a ventiladores como complemento ni a otros sistemas de refrigeración.

La Huella Ambiental de la Inteligencia Artificial Mapa conceptual de la transición hacia infraestructuras de refrigeración eficientes Reto Crítico: Centros de Datos e IA Generativa 1. Demanda Energética Proyección AIE: Crecimiento acelerado del consumo eléctrico de servidores durante esta década. Carga Local: Alerta de operadores por la presión sobre las redes de distribución locales. 2. Enfriamiento Líquido Densidad de Chips: Mayor número de transistores que vuelven obsoleto el enfriamiento por aire convencional. Soluciones Líquidas: Nvidia, AMD e Intel aceleran tecnologías para optimizar la climatización. 3. Parámetros de Huella Estrés Hídrico: Alto escrutinio sobre el gasto de agua directa para la refrigeración. Huella Indirecta: El cálculo total incluye el agua consumida por las plantas que generan la electricidad de la IA. Análisis de Sostenibilidad: Los porcentajes reales de ahorro dependen del clima de la región, el diseño físico de las instalaciones y la carga computacional. Mitigar este consumo es un eje crítico ante regulaciones ambientales globales inminentes.

Nvidia destacó la eficiencia de este sistema, que refuerza con un dato adicional: ese líquido se mantiene a una temperatura de 45 grados, superior a la que suelen tener las bañeras de hidromasaje (entre 38 y 40 grados), pero todavía inferior a la de los circuitos. Es suficiente para pasar por ellos y llevarse el calor.

Tanto el sistema de refrigeración cien por ciento líquida como la temperatura a la que se encuentra ese líquido tienen un impacto directo en el consumo energético y de agua que, según la compañía de semiconductores, se reduce "drásticamente", como explica en un comunicado compartido en su blog.

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Ello se debe principalmente a la temperatura del líquido, ya que no necesita enfriadores, lo que ayuda a reducir el consumo de agua en las instalaciones. Además, y según datos de la industria que cita Nvidia, aumentar solo un grado la temperatura de las plantas de refrigeración puede reducir los costos energéticos en aproximadamente un 4 por ciento.

A gran escala, estos ahorros se acumulan rápidamente. Una instalación hiperescalable de 50 megavatios puede ahorrar más de 4 millones de dólares anuales en costos de energía y agua relacionados con la refrigeración al adoptar una infraestructura de refrigeración líquida", aseguran desde Nvidia.

El consumo energético y de agua es una de las principales quejas que reciben los centros de datos. Según la compañía, históricamente la refrigeración de este tipo de instalaciones supone hasta el 40 por ciento del consumo eléctrico total.

Con este diseño de centros de datos, Nvidia asegura que ha "eliminado una enorme cantidad de energía y prácticamente todo el consumo de agua".