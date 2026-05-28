¿No puedes transferir? Reportan fallas en la aplicación de BBVA

La tarde de este jueves 28 de mayo, miles de usuarios de BBVA comenzaron a reportar problemas para realizar operaciones bancarias a través de la aplicación móvil y la plataforma digital del banco.

Minutos después del aumento de reportes, la institución confirmó mediante un comunicado que sus sistemas presentaban fallas técnicas.

Nuestros sistemas están presentando fallas. Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes. Lamentamos los inconvenientes ocasionados, informó la empresa

El mensaje provocó preocupación entre los clientes, quienes utilizaron redes sociales para expresar molestias y reportar la imposibilidad de concretar movimientos bancarios.

La caída del sistema ocurre en un momento clave del día, cuando miles de personas realizan transferencias, pagos y otras operaciones cotidianas.

¿Qué está fallando en BBVA hoy?

De acuerdo con los reportes generados por usuarios y monitoreados por plataformas especializadas como Downdetector, las fallas comenzaron a intensificarse alrededor de las 13:05 horas.

En ese lapso se registraron más de cinco mil reportes relacionados con interrupciones en el servicio.

Entre los problemas más frecuentes se encuentran:

Fallas para realizar transferencias bancarias

Fallas para realizar transferencias bancarias Problemas para iniciar sesión en la app

Interrupciones en la banca móvil

Errores dentro de la aplicación

Problemas para acceder a banca en línea

Lentitud o imposibilidad para completar operaciones

Muchos usuarios señalaron que las transferencias se quedan “en proceso” o simplemente no se concretan, mientras que otros afirmaron que ni siquiera pueden ingresar a sus cuentas.

Ciudades donde se han reportado más afectaciones

Ciudad de México

Ciudad de México Guadalajara

Monterrey

Mérida

Querétaro

Cancún

No es tu internet ni tus datos móviles

Ante la avalancha de quejas, varios usuarios comenzaron a preguntarse si el problema estaba relacionado con su conexión a internet o con fallas en sus dispositivos.

Sin embargo, BBVA confirmó que la situación corresponde directamente a problemas en su infraestructura tecnológica.

Esto significa que reiniciar el teléfono, cambiar de red WiFi o volver a instalar la aplicación no resolverá el inconveniente mientras el sistema continúe intermitente.

teléfono iphone

La recomendación principal es esperar a que el banco informe oficialmente que el servicio fue restablecido.

¿Qué hacer si necesitas hacer una transferencia urgente?

Intentar más tarde: cuando ocurre una saturación en los servidores, el acceso suele restablecerse gradualmente.

Revisar canales alternos: En algunos casos, el acceso vía navegador puede funcionar antes que la app.

Si una transferencia parece no haberse realizado, es importante revisar movimientos antes de volver a intentar la operación.

BBVA informó que su personal ya brinda atención para responder dudas y canalizar reportes.

Canva

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

Hasta el momento, BBVA no ha informado una hora exacta para la normalización total del sistema.

La institución únicamente aseguró que sus equipos técnicos trabajan para resolver el problema "lo antes posible".

Por ahora, la recomendación es mantenerse atento a los canales oficiales del banco y evitar realizar múltiples intentos seguidos que puedan saturar aún más el sistema.

Si estás teniendo problemas para transferir este 28 de mayo, no se trata de tu conexión: la falla fue reconocida oficialmente por BBVA y continúa siendo atendida.