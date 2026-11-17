La lluvia de meteoros Leónidas es uno de los fenómenos astronómicos que se podrán disfrutar durante noviembre de 2026 en México. Este espectáculo es una oportunidad para quienes disfrutan observar el cielo por las noches, ya que durante algunas horas será posible distinguir varios destellos de luz sin necesidad de utilizar telescopios.

A lo largo del mes se han presentado otros eventos similares, como las Táuridas del Norte y del Sur, que registraron una actividad aproximada de cinco meteoros por hora. Sin embargo, las Leónidas prometen una mayor cantidad de estrellas fugaces, por lo que podrían convertirse en uno de los espectáculos más llamativos de estos días.

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¿Qué es la lluvia de estrellas Leónidas y por qué ocurre?

Detrás de este fenómeno se encuentra el cometa 55P/Tempel-Tuttle, un cuerpo celeste que tarda aproximadamente 33 años en completar una vuelta alrededor del Sol, de acuerdo con información de la NASA.

Durante su recorrido, el cometa deja pequeñas partículas de polvo y roca en el espacio. Cuando nuestro planeta atraviesa esa zona, los fragmentos entran a la atmósfera terrestre y producen los destellos luminosos que conocemos como estrellas fugaces.

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A diferencia de lo que podría pensarse, no se trata de estrellas que caen del cielo, sino de pequeños restos de material espacial que se calientan y se desintegran al atravesar la atmósfera.

Una característica de las Leónidas es su velocidad, pues los meteoros pueden viajar a aproximadamente 71 kilómetros por segundo, lo que los convierte en algunos de los más rápidos que se pueden observar desde la Tierra.

Su nombre está relacionado con la constelación de Leo, ya que los destellos parecen surgir de esa región del cielo, aunque pueden aparecer en diferentes direcciones.

¿Cuándo y a qué hora ver la lluvia de estrellas Leónidas 2026 en México?

Quienes quieran observar este fenómeno deberán prestar especial atención a las noches del 17 y 18 de noviembre, fechas en las que se espera la mayor actividad de meteoros.

Según el sitio especializado Star Walk, el punto máximo de las Leónidas ocurrirá el martes 17 de noviembre a las 17:45 horas, tiempo del centro de México.

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Sin embargo, debido a que en ese momento todavía habrá luz solar, no será posible apreciar el espectáculo desde la Ciudad de México.

Por esta razón, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) señala que el mejor momento para observar las Leónidas será durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre, especialmente en las horas previas al amanecer.

Aunque la lluvia de estrellas comenzó su actividad el 6 de noviembre y continuará hasta el día 30, durante estas fechas se espera una mayor cantidad de destellos.

¿Dónde ver la lluvia de estrellas Leónidas desde México?

Para disfrutar de las Leónidas no es necesario acudir a un observatorio, ya que los meteoros pueden distinguirse a simple vista siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

Lo ideal es alejarse de las zonas con demasiada iluminación artificial, como avenidas, edificios y centros comerciales. Los espacios rurales, las áreas naturales y los lugares alejados de las grandes ciudades suelen ofrecer mejores condiciones.

En el caso de la Ciudad de México, una opción es buscar zonas con menor contaminación lumínica en las afueras de la capital. Sin embargo, la visibilidad dependerá del clima y de qué tan oscuro se encuentre el lugar.

Para localizar el fenómeno, se puede tomar como referencia la constelación de Leo, que estará por encima del horizonte durante la segunda mitad de la noche.

No obstante, no es necesario mantener la mirada fija en esta constelación, pues los meteoros pueden recorrer distintas partes del cielo.

¿Cuántas estrellas fugaces se podrán observar?

Las estimaciones indican que las Leónidas podrían alcanzar una actividad de hasta 15 meteoros por hora, siempre que existan condiciones ideales de observación.

Esto no significa que todas las personas podrán ver exactamente esa cantidad, ya que el número de destellos visibles dependerá del lugar desde el que se observe el cielo.

Lluvia de meteoros

Uno de los factores que podría complicar la experiencia será la presencia de la Luna, cuya iluminación puede hacer que los meteoros menos brillantes pasen desapercibidos.

Además, las nubes y la contaminación lumínica de las ciudades también pueden reducir considerablemente la cantidad de estrellas fugaces que se logren distinguir.