Estos son los fenómenos astronómicos que llegarán al cielo en noviembre de 2026

El cielo de noviembre ofrecerá varios espectáculos astronómicos que vale la pena tener presentes. Con la llegada del penúltimo mes de 2026, habrá lluvias de estrellas, un acercamiento aparente entre Marte y Júpiter, una Superluna y la oportunidad de observar cúmulos estelares que destacan por su belleza.

Si eres aficionado a la astronomía o apenas comienzas a disfrutar de estas experiencias, las siguientes fechas representan una oportunidad para acercarte al firmamento sin necesidad de contar con telescopios o equipos especializados. Algunos fenómenos podrán apreciarse a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

¿Cuáles son los fenómenos astronómicos de noviembre de 2026 que se podrán ver en México?

El penúltimo mes del año tendrá una agenda variada para quienes disfrutan de observar el cielo. Además de las lluvias de meteoros, habrá una conjunción planetaria, la oposición de Urano y una Luna llena que destacará por su cercanía con la Tierra.

Entre los acontecimientos más importantes se encuentran las Táuridas del Sur y del Norte, las Leónidas, el acercamiento entre Marte y Júpiter y la Superluna del Castor. También habrá oportunidades para observar las Pléyades, las Híades y Venus.

El penúltimo mes del año tendrá una agenda variada para quienes disfrutan de observar el cielo Canva.

Lluvia de estrellas Táuridas y Leónidas: ¿cuándo alcanzarán su punto máximo en noviembre?

Las lluvias de meteoros Táuridas y Leónidas protagonizarán algunos de los acontecimientos más esperados del mes, con destellos que cruzarán el cielo durante distintas noches. Aunque ambas tienen características particulares, comparten algo: no es necesario contar con telescopio para observarlas.

Táuridas del Sur: una lluvia con meteoros brillantes

Las Táuridas del Sur alcanzarán su máximo alrededor de la noche del 4 al 5 de noviembre. De acuerdo con la Organización Internacional de Meteoros (IMO), esta lluvia permanece activa del 20 de septiembre al 20 de noviembre.

Una de sus características más llamativas es la presencia ocasional de bólidos, también conocidos como bolas de fuego. Se trata de meteoros especialmente brillantes que pueden dejar destellos notorios en el firmamento.

Táuridas del Norte: el 12 de noviembre será su máximo

Otra oportunidad llegará el 12 de noviembre, cuando las Táuridas del Norte alcancen su máxima actividad. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) estima una tasa de hasta cinco meteoros por hora en condiciones favorables.

Esta lluvia permanecerá activa del 20 de octubre al 10 de diciembre. Su radiante, es decir, el punto del cielo del que parecen proceder los meteoros, se encuentra en la constelación de Tauro.

Leónidas: la lluvia de estrellas más esperada del mes

Las Leónidas serán otro de los acontecimientos destacados. Su actividad se extenderá del 6 al 30 de noviembre y alcanzará su máximo alrededor del 17 y 18 del mes.

Según el INAOE, la tasa máxima será de aproximadamente 15 meteoros por hora. Su radiante se localiza en la constelación de Leo y su cuerpo progenitor es el cometa 55P/Tempel-Tuttle.

Una característica de las Leónidas es la velocidad de sus meteoros, que pueden alcanzar cerca de 71 kilómetros por segundo al entrar en la atmósfera terrestre. Algunos dejan rastros luminosos que permanecen durante unos instantes.

Esta lluvia tiene un antecedente histórico importante: en 1833 y 1966 produjo tormentas extraordinarias, con cientos o incluso miles de meteoros por hora. Sin embargo, la NASA aclara que estos espectáculos no ocurren todos los años. Para 2026 se espera una actividad habitual, no una tormenta de meteoros.

Las lluvias de meteoros Táuridas y Leónidas protagonizarán algunos de los acontecimientos más esperados del mes. Canva.

Superluna de Castor 2026: ¿cuándo y a qué hora se podrá ver en México?

Uno de los acontecimientos más llamativos de noviembre será la Luna llena del día 24, conocida tradicionalmente como Luna del Castor. En esta ocasión tendrá una característica especial: coincidirá con el periodo en que nuestro satélite natural estará muy cerca de la Tierra, por lo que se considera una Superluna.

De acuerdo con el Observatorio Naval de Estados Unidos (USNO), la fase de Luna llena ocurrirá el 24 de noviembre a las 14:53 horas UTC, lo que corresponde a las 08:53 horas del centro de México.

La NASA explica que una Superluna ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo o se presenta cerca de este punto, que es el momento en que la Luna alcanza su menor distancia respecto a nuestro planeta durante su órbita.

En noviembre, el satélite tendrá una distancia geocéntrica aproximada de 360 mil 746 kilómetros durante la Luna llena. Un día después, el 25 de noviembre, llegará al perigeo, con una distancia aproximada de 359 mil 312 kilómetros.

Esta cercanía hará que la Luna pueda parecer ligeramente más grande y brillante que una Luna llena habitual. Sin embargo, la diferencia no siempre será evidente para quienes la observen a simple vista.

El nombre Luna del Castor tiene un origen tradicional y se relaciona con las denominaciones que algunas comunidades indígenas y colonos de Norteamérica utilizaban para identificar las lunas llenas de acuerdo con los cambios de estación y las actividades de la naturaleza. En noviembre, hace referencia a los castores, que durante esta época preparaban sus refugios y acumulaban alimento para enfrentar el invierno.

Superluna de Castor 2026 Canva.

¿Qué planetas y cúmulos estelares se podrán observar durante noviembre?

Noviembre también permitirá observar otros atractivos del cielo, como el acercamiento aparente entre Marte y Júpiter, que ocurrirá el 15 de noviembre a las 02:42 horas, según el INAOE. Además, las Pléyades estarán bien ubicadas el día 23 y las Híades podrán observarse desde el 5 de noviembre, ambos cúmulos en la constelación de Tauro.

El 25 de noviembre, Urano alcanzará la oposición, por lo que será recomendable utilizar binoculares o telescopio para localizarlo. Dos días después, Venus llegará a su mayor brillo matutino de 2026, con una magnitud de -4.7, y podrá distinguirse a simple vista antes del amanecer.

Las lluvias de meteoros y la Luna llena no serán los únicos atractivos del mes. Canva.

¿Cómo observar los fenómenos astronómicos de noviembre sin telescopio?

Disfrutar de los acontecimientos astronómicos no requiere equipo profesional. Algunos de los espectáculos más interesantes de noviembre, como las lluvias de meteoros, la Superluna y los acercamientos planetarios, podrán apreciarse a simple vista.

La NASA recomienda buscar espacios alejados de las luces de las ciudades, ya que la contaminación lumínica dificulta la observación de los objetos menos brillantes.

Para mejorar la experiencia, toma en cuenta estas recomendaciones:

Busca un lugar oscuro: aléjate de anuncios luminosos, alumbrado público y edificios que obstruyan la vista. Los espacios rurales y las zonas con poca iluminación artificial ofrecen mejores condiciones.

Permite que tus ojos se adapten: espera alrededor de 30 minutos para acostumbrarte a la oscuridad. Evita mirar directamente las pantallas del celular.

Observa una zona amplia del cielo: durante las lluvias de meteoros no es necesario mirar exclusivamente hacia la constelación donde se encuentra el radiante, pues los destellos pueden aparecer en diferentes regiones del firmamento.

Evita utilizar telescopios para las lluvias de estrellas: estos instrumentos tienen un campo de visión reducido y dificultan seguir los meteoros que cruzan el cielo.

Consulta el pronóstico del tiempo: las nubes, la lluvia y la neblina pueden impedir la observación, incluso cuando existe actividad astronómica.

Utiliza binoculares para los cúmulos estelares: pueden ayudarte a distinguir más estrellas de las Pléyades y las Híades.

También es importante considerar la fase lunar. Una Luna muy brillante puede reducir la visibilidad de los meteoros más débiles, por lo que las noches con menor iluminación natural suelen ofrecer mejores condiciones para observar las lluvias de estrellas.

Una Luna muy brillante puede reducir la visibilidad de los meteoros más débiles. Canva.

Los fenómenos astronómicos de noviembre ofrecen distintas formas de disfrutar el cielo, desde identificar planetas hasta reconocer agrupaciones de estrellas y observar meteoros. No hace falta ser un experto para apreciar estos acontecimientos; basta con conocer las fechas, buscar un sitio adecuado y tener paciencia.

Además de ser una oportunidad para disfrutar del firmamento, estos espectáculos permiten despertar la curiosidad por el universo y comprender mejor los movimientos de los cuerpos celestes que forman parte de nuestro entorno.