Llamadas de invitados en WhatsApp: qué son y cómo funciona esta nueva herramienta

Llamadas de invitados en WhatsApp es el nombre de una nueva función con la que la aplicación busca facilitar la comunicación entre las personas. Aunque actualmente existen diferentes opciones para realizar llamadas y videollamadas, la plataforma ha decidido incorporar una herramienta que permitirá tener conversaciones de una manera más sencilla.

En los últimos años, WhatsApp ha dejado de ser una aplicación utilizada únicamente para enviar mensajes. Ahora también es común que las personas la usen para comunicarse con familiares que viven lejos, organizar reuniones de trabajo o realizar videollamadas con amigos.

Sin embargo, no todas las personas utilizan esta plataforma, lo que en ocasiones puede complicar la comunicación cuando se quiere organizar una llamada grupal o hablar con alguien que no tiene instalada la aplicación.

Ante esta situación, WhatsApp presentó una función que busca solucionar este problema y que, además, incluye diferentes herramientas para que los participantes puedan interactuar durante una conversación.

¿Qué son las llamadas de invitados en WhatsApp?

Una de las novedades que llegan a la aplicación son las llamadas de invitados, una función que permite participar en llamadas y videollamadas de WhatsApp sin necesidad de tener una cuenta registrada.

Esto significa que una persona podrá recibir una invitación para conversar con alguien que utiliza WhatsApp, incluso si nunca ha descargado la aplicación o no tiene un perfil.

La herramienta funciona mediante un enlace que se comparte con quienes desean participar en la conversación. Al abrirlo desde el navegador de una computadora, los invitados pueden ingresar sin tener que crear una cuenta.

De acuerdo con WhatsApp, esta actualización busca ofrecer llamadas sin costo, cifradas de extremo a extremo y sin límite de tiempo.

Otra característica es que las conversaciones pueden realizarse entre dos personas o en grupos de hasta 32 participantes, por lo que también pueden utilizarse para reuniones de trabajo o actividades escolares.

Cabe mencionar que, aunque cualquier persona puede recibir una invitación, únicamente los usuarios que tienen una cuenta activa de WhatsApp pueden generar los enlaces para iniciar las llamadas.

¿Cómo funcionan las llamadas de invitados en WhatsApp?

Para utilizar esta nueva herramienta, lo primero que se necesita es que una persona con cuenta de WhatsApp cree una llamada y comparta el enlace con quienes desea comunicarse.

El procedimiento es sencillo y se realiza directamente desde la aplicación, sin necesidad de instalar algún programa adicional.

Estos son los pasos para crear una llamada de invitados en WhatsApp:

Logo de whatsapp.

Abre WhatsApp desde tu celular.

Ingresa a la pestaña de Llamadas.

Selecciona el ícono "+" para crear una llamada.

Genera el enlace que permitirá invitar a otras personas.

Copia el enlace y compártelo con quienes quieras hablar.

Cuando los invitados intenten ingresar, autoriza su acceso a la conversación.

Por su parte, las personas que no tienen una cuenta de WhatsApp deberán abrir el enlace desde el navegador de su computadora.

Antes de entrar, el sistema les solicitará escribir su nombre para que los demás participantes puedan identificarlos.

Después de completar este paso, serán enviados a una sala de espera, donde permanecerán hasta que el organizador autorice su ingreso.

Logo de WhatsApp

De esta manera, quien creó la llamada puede decidir qué personas participan y evitar que alguien entre sin su autorización.

¿Qué puedes hacer en una llamada de WhatsApp si no tienes cuenta?

Aunque los invitados no tengan instalada la aplicación, podrán utilizar varias funciones que también están disponibles para quienes cuentan con WhatsApp.

Por ejemplo, tendrán la posibilidad de compartir la pantalla de su computadora para mostrar documentos, imágenes, presentaciones o cualquier otro contenido durante la conversación.

Asimismo, podrán reaccionar con emojis, como un corazón o un pulgar arriba, para expresar su opinión sin necesidad de interrumpir a quien está hablando.

Si necesitan participar en una reunión, también encontrarán la opción de levantar la mano para solicitar la palabra.

WhatsApp también permitirá organizar llamadas desde Google Calendar y Outlook

Como parte de las mejoras que prepara para sus llamadas, WhatsApp anunció que más adelante incorporará una herramienta que permitirá organizar conversaciones desde aplicaciones de calendario.

Esta función será compatible con Google Calendar y Microsoft Outlook, dos servicios que muchas personas utilizan para programar reuniones, citas y otras actividades.

Cuando la integración esté disponible, los usuarios podrán generar enlaces de llamadas de WhatsApp directamente desde sus calendarios y agregarlos a las invitaciones que envíen.

Para hacerlo, será necesario instalar un complemento de WhatsApp y vincular la cuenta correspondiente con el servicio de calendario.

Así, las personas que reciban una invitación podrán ingresar a la reunión mediante el enlace, ya sea desde su cuenta de WhatsApp o como invitados a través del navegador.