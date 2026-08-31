Tamagotchi regresa en forma de anillo: así será la nueva mascota virtual

El Tamagotchi está listo para volver a conquistar a una nueva generación, aunque esta vez lo hará de una manera muy diferente. A casi tres décadas de su lanzamiento, la famosa mascota virtual dejará atrás su tradicional diseño para convertirse en un anillo inteligente con pantalla a color, desde el que será posible cuidar y convivir con una criatura digital.

El nuevo dispositivo se llama Tamagotchi Ring y apuesta por llevar la experiencia clásica a un formato diminuto que podrá colocarse directamente en un dedo.

Foto: Captura de video

¿Cómo será el nuevo Tamagotchi Ring?

El dispositivo tendrá apenas 28 milímetros de alto y contará con una pantalla LCD a color de 0.56 pulgadas, desde la cual los usuarios podrán revisar a su mascota y realizar diferentes actividades para mantenerla saludable.

Aunque su tamaño será considerablemente menor al de los modelos tradicionales, conservará algunos elementos que forman parte de la identidad del Tamagotchi. Entre ellos estarán los tres botones frontales característicos de la franquicia, aunque en esta nueva versión tendrán únicamente una función estética.

¿Cuántas mascotas se podrán cuidar?

Una de las novedades estará en la variedad de criaturas disponibles. El Tamagotchi Ring permitirá criar más de 30 personajes pertenecientes a distintas generaciones de la franquicia.

Además, habrá una criatura secreta que no aparecerá de manera automática. Para descubrirla, el usuario deberá prestar atención a la manera en que cuida y desarrolla a su mascota.

Como sucedía con los Tamagotchi originales, las decisiones tomadas durante la crianza tendrán consecuencias en la evolución del personaje.

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¿Cómo se cargará el Tamagotchi Ring?

El nuevo formato también implicó modificar la forma en que funciona su alimentación energética.

En lugar de utilizar pilas intercambiables, el anillo tendrá una batería recargable y vendrá acompañado de un pequeño estuche que funcionará como base de carga.

El desarrollo tecnológico estará concentrado en un espacio diminuto: el dispositivo reúne 52 componentes electrónicos y 12 piezas de plástico.

De acuerdo con la información disponible, crear este nuevo formato tomó aproximadamente dos años de trabajo.

¿En qué colores estará disponible?

El Tamagotchi Ring llegará en tres diseños diferentes. Una versión combinará blanco y rosa con acabados perlados; otra apostará por una mezcla de plateado y negro, mientras que la tercera tendrá tonos dorados y azules.

En cuanto a las tallas, el anillo fue pensado originalmente para una talla japonesa 14, aunque incluirá un adaptador que permitirá utilizarlo también en dedos correspondientes a la talla 10.

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¿Cuándo saldrá a la venta el Tamagotchi Ring?

Las primeras unidades comenzarán a entregarse en Japón en febrero de 2027. Su precio será de 7,700 yenes, alrededor de 50 dólares.

Por ahora, no existe una fecha oficial anunciada para su lanzamiento en Estados Unidos, Europa o América Latina.

Las reservas ya comenzaron y el interés por el nuevo formato ha sido considerable. Algunas tiendas con envíos internacionales agotaron rápidamente las unidades disponibles.

¿Qué tiene de especial que el Tamagotchi sea un anillo?

El cambio más llamativo está precisamente en la manera de llevarlo. Durante los últimos años, la franquicia había explorado formatos más pequeños y accesorios inspirados en relojes, pero esta propuesta lleva la idea todavía más lejos.

El Tamagotchi Ring reduce prácticamente toda la experiencia a un dispositivo que puede colocarse en un dedo.

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¿Cómo nació el Tamagotchi original?

Para entender el fenómeno, hay que regresar a 1996, cuando el Tamagotchi apareció por primera vez en Japón.

La propuesta era sencilla, pero novedosa para la época: tener una mascota digital dentro de un pequeño dispositivo con forma de huevo. El usuario debía alimentarla, limpiarla, atenderla cuando se enfermaba y responder a sus necesidades.

Los cuidados tenían consecuencias directas sobre su crecimiento y podían determinar la criatura en la que terminaría convirtiéndose.

La combinación de videojuego portátil y mascota virtual convirtió al Tamagotchi en uno de los juguetes electrónicos más reconocidos de finales de los años 90.

Ahora, tres décadas después, aquella mascota que alguna vez acompañó a millones de niños busca regresar con una versión completamente distinta: ya no tendrá que guardarse en el bolsillo, porque podrá llevarse directamente en el dedo.