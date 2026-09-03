Caída de ChatGPT hoy 3 de septiembre de 2026: Reportan fallas en la web y problemas de acceso

La web oficial de ChatGPT está mostrando problemas para los usuarios que ingresan directamente a la inteligencia artificial de OpenAI desde su página de internet, mientras que aquellos servicios que tienen desarrollados agentes bajo este sistema parecen estar funcionando con normalidad.

Las fallas se presentaron este jueves alrededor de las 8:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, cuando algunos usuarios comenzaron a reportar que no les era posible ingresar a la web para iniciar un chat. Esto llevó a un reporte masivo.

La web oficial de reportes de OpenAI señaló que “estamos experimentado fallos” y detallaba que las complicaciones estaban “en un elevador número de errores a través de ChatGPT y Codex” esto mientras “investigaban los servicios” mencionados para su solución.

Esta nueva caída se une a una falla que también tuvo el pasado 31 de agosto cuando, de nueva cuenta, los usuarios presentaron problemas para acceder a su agente y establecer un chat para buscar soluciones.

En aquella ocasión también provocó la parálisis de ChatGPT y Codex, afectando tanto a usuarios de cuentas gratuitas como a suscriptores corporativos. Las alertas se multiplicaron en plataformas como Downdetector. La interrupción impactó por igual a las aplicaciones móviles de iOS y Android, así como a la versión web de escritorio, tal como está sucediendo en estos momentos.

¿Qué hacer si está caído ChatGPT?

Los especialistas de la compañía han sugerido en el pasado que no es lo ideal forzar el inicio de sesión ya que podría traer un colapso y llevar a la pérdida de las conversaciones existentes.

Lo recomendable es esperar el restablecimiento del sistema o, en caso de urgencia, recurrir a otra opción del mercado en lo que el servicio queda en su totalidad.