¿Qué es el espectro de internalización? El trastorno podría incluir la depresión y la ansiedad

El espectro de internalización transforma la perspectiva de la salud mental al proponer una visión unificada de los trastornos emocionales, como la ansiedad o la depresión. Este enfoque desplaza los diagnósticos aislados para agrupar síntomas que comparten una raíz biológica y psicológica común.

Las emociones operan como corrientes entrelazadas donde el sufrimiento rara vez se limita a una sola etiqueta médica. Esta mirada integral facilita la exploración de un panorama donde el malestar emocional se entiende como una dimensión continua, lo cual mejora la eficacia de los tratamientos psicológicos.

La depresión y la ansiedad podrían formar parte del espectro de internalización. Canva

¿Qué es el espectro de internalización?

Bajo este modelo, la tristeza persistente y el miedo constante dejan de considerarse trastornos independientes para entenderse como expresiones de una misma base emocional. La Taxonomía Jerárquica de la Psicopatología (HiTOP), que clasifica las condiciones mentales según patrones de síntomas compartidos, concluye que este espectro integra diversos malestares internos.

El espectro se compone de tres subfactores que agrupan las manifestaciones del paciente, de acuerdo con un estudio publicado en European Child & Adolescent Psychiatry:

Angustia: Concentra la tristeza característica de la depresión, la preocupación generalizada y las secuelas del trauma.

Concentra la tristeza característica de la depresión, la preocupación generalizada y las secuelas del trauma. Miedo: Incluye la ansiedad social y el temor persistente al juicio externo o a la evaluación negativa en el entorno cotidiano.

Incluye la ansiedad social y el temor persistente al juicio externo o a la evaluación negativa en el entorno cotidiano. Obsesiones: Abarca los pensamientos intrusivos propios del trastorno obsesivo-compulsivo y las alteraciones de la conducta alimentaria.

El espectro de internalización suele presentar señales físicas y cognitivas que afectan la rutina diaria. Estos son sus síntomas:

Quejas somáticas: Fatiga, problemas gastrointestinales o dolores crónicos vinculados a la tensión emocional.

Fatiga, problemas gastrointestinales o dolores crónicos vinculados a la tensión emocional. Alteraciones del ánimo: Irritabilidad y una sensación persistente de vacío.

Irritabilidad y una sensación persistente de vacío. Preocupación excesiva: Inquietud desproporcionada ante los sucesos del día a día.

Inquietud desproporcionada ante los sucesos del día a día. Pensamientos intrusivos: Impulsos o imágenes no deseados que generan angustia.

Impulsos o imágenes no deseados que generan angustia. Comportamientos repetitivos: Actos rígidos realizados con el fin de aliviar la ansiedad.

La ansiedad es parte de un trastorno mucho más amplio. Canva

¿Por qué el espectro de internalización podría dejar atrás a la depresión y la ansiedad?



El esquema clásico de la psiquiatría suele presentar fallas al separar la ansiedad de la depresión, cuando en la práctica clínica ambos estados coexisten con frecuencia. Tratar estas condiciones como un espectro único permite abordar los mecanismos idénticos que las alimentan, como la evitación emocional.

La transición hacia este paradigma se sustenta en datos estadísticos y biológicos, como explica un estudio publicado en Cognitive and Behavioral Practice:

Alta coexistencia: El 65% de los pacientes con depresión presentan simultáneamente cuadros de ansiedad generalizada.

El 65% de los pacientes con depresión presentan simultáneamente cuadros de ansiedad generalizada. Mecanismos compartidos: Ambas condiciones se fortalecen mediante la huida de las emociones displacenteras.

Ambas condiciones se fortalecen mediante la huida de las emociones displacenteras. Abordaje integral: Permite la atención de la persona sin fragmentar su historial clínico en múltiples etiquetas separadas.

Los adolescentes son más propensos a tener el espectro de internalización. Canva

¿Quiénes son más propensos a desarrollar este espectro?

Existen perfiles con una propensión mayor a desarrollar síntomas de internalización. El entorno escolar y la presión social actúan como detonantes en las etapas importantes del desarrollo neurológico.

Estos son los grupos con mayor exposición a este desgaste emocional, como explica un artículo publicado en Advances in Neurodevelopmental Disorders:

Niñas y adolescentes: Presentan mayores tasas de internalización debido a la combinación de cambios hormonales y presiones de género.

Presentan mayores tasas de internalización debido a la combinación de cambios hormonales y presiones de género. Personas neurodivergentes: Individuos autistas que experimentan agotamiento mental por el esfuerzo de ocultar sus rasgos para integrarse socialmente.

Individuos autistas que experimentan agotamiento mental por el esfuerzo de ocultar sus rasgos para integrarse socialmente. Hipersensibilidad sensorial: Quienes reaccionan físicamente ante estímulos como luces o ruidos, lo cual desarrolla niveles elevados de ansiedad.

La terapia psicológica podría tener mejores resultados bajo el diagnóstico de espectro de internalización. Canva

¿Cómo ayudan estos tratamientos a cuidar la salud mental?

La aplicación de este concepto impulsa el uso de terapias alternativas. Estos tratamientos no se limitan a un diagnóstico específico, sino que dotan al paciente de herramientas para gestionar su mundo emocional completo.

Los protocolos con mayor respaldo para sanar la mente bajo esta perspectiva son:

Terapia de exposición: Entrenamiento del cerebro para tolerar y enfrentar miedos de forma progresiva.

Entrenamiento del cerebro para tolerar y enfrentar miedos de forma progresiva. Activación conductual: Recuperación de rutinas y actividades que rompen la apatía y mejoran el estado anímico.

Recuperación de rutinas y actividades que rompen la apatía y mejoran el estado anímico. Acción opuesta: Ejecución de conductas contrarias a lo que dicta el miedo o la tristeza para modificar la respuesta emocional.

El enfoque del espectro de internalización marca el fin de los diagnósticos fragmentados para priorizar una recuperación basada en la estructura biológica real de las emociones.