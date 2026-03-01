Indonesia reclama a Google y Meta por incumplimiento de veto a jóvenes en redes sociales

Indonesia envió advertencias a los gigantes de internet Google y Meta por el "incumplimiento" de la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años que entró en vigor el sábado, anunció la ministra de Comunicaciones.

En un video publicado el lunes en Instagram, la ministra Meutya Hafid dijo que "el gobierno está enviando cartas de citación" a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y Threads, así como Google, empresa pariente de YouTube, al asegurar que "han violado la ley indonesia".

Las citaciones fueron emitidas "como parte de la aplicación de sanciones administrativas en conformidad con las disposiciones aplicables", agregó la funcionaria.

Indonesia comenzó a aplicar el sábado el veto de acceso de menores a las redes sociales, adoptado para enfrentar las supuestas amenazas de la pornografía en internet, el ciberbullying y la adicción a la red.

Australia, el primer país en adoptar una medida de este tipo, también anunció que investiga a Facebook, TikTok y YouTube por posibles incumplimientos de la ley.

Meutya declaró el fin de semana que "no habrá margen para concesiones en lo que respecta el cumplimiento" de la nueva normativa.

En el video, la ministra acusó a Google y Meta de oponerse a las nuevas regulaciones "desde el inicio".

Citó a TikTok y Roblox como ejemplos de plataformas que no cumplen plenamente, pero que "hacen esfuerzos" por hacerlo.

Indonesia, con una población de más de 284 millones de habitantes, es uno de los países más activos del mundo en las plataformas sociales.

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