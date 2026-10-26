Huawei Watch D3: precio y funciones del reloj inteligente que mide la presión arterial

El reloj Huawei Watch D3 es la nueva apuesta de la compañía tecnológica para quienes buscan un dispositivo que, además de mostrar la hora y acompañarlos en sus actividades diarias, les permita conocer más sobre su estado de salud.

Durante los últimos años, los relojes inteligentes han dejado de ser accesorios que únicamente muestran notificaciones o registran la actividad física. Ahora, estos dispositivos también cuentan con herramientas relacionadas con el bienestar, algo que Huawei ha tomado en cuenta para desarrollar su nuevo modelo.

IG: huaweimobilemx

Con el Huawei Watch D3, la marca busca ofrecer una experiencia más completa a quienes desean consultar información sobre su salud sin tener que utilizar varios dispositivos. Entre sus características destacan un diseño más cómodo, nuevas herramientas de seguimiento y funciones que permiten compartir ciertos datos con familiares.

Pero una de sus principales novedades es que puede medir la presión arterial desde la muñeca, además de registrar sus cambios durante el día y la noche.

¿Cuáles son las novedades del Huawei Watch D3?

Una de las principales diferencias de este reloj frente a su antecesor, el Huawei Watch D2, es la incorporación de nuevas herramientas que permiten consultar distintos datos de salud desde un mismo dispositivo.

El Huawei Watch D3 incluye una función llamada 'Panorama de mi salud', con la que los usuarios pueden acceder a información relacionada con su estado físico y revisar diferentes indicadores para llevar un seguimiento más completo.

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Otra de sus características es que cuenta con recordatorios inteligentes de medición, pensados para ayudar a las personas a mantener un registro constante de su presión arterial.

A esto se suma la posibilidad de consultar análisis más detallados sobre los resultados obtenidos, lo que permite identificar cómo cambian algunos indicadores con el paso del tiempo.

Además, el dispositivo cuenta con el marcado CE conforme al Reglamento Europeo de Productos Sanitarios y está clasificado como producto sanitario de clase IIa, una certificación que indica que cumple con los requisitos europeos de seguridad y funcionamiento aplicables.

¿Cómo mide la presión arterial el Huawei Watch D3?

Entre las funciones que más llaman la atención del nuevo reloj inteligente se encuentra su sistema para medir la presión arterial, el cual utiliza una tecnología diferente a la que incorporan muchos otros dispositivos de este tipo.

Para realizar las mediciones, el Huawei Watch D3 utiliza el método oscilométrico, un principio que también se emplea en tensiómetros clínicos y equipos utilizados en hospitales.

El reloj incorpora una correa con una pequeña bolsa de aire, conocida como airbag, que ejerce presión sobre la muñeca durante la medición. Este sistema trabaja junto con un sensor de alta precisión y un algoritmo que se adapta para obtener los resultados.

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Otra función importante es que permite realizar un seguimiento ambulatorio de la presión arterial durante 24 horas, por lo que puede registrar sus variaciones tanto de día como de noche.

De esta manera, los usuarios no solamente pueden consultar una medición aislada, sino también conocer cómo cambia su presión arterial a lo largo del tiempo.

Huawei Watch D3 también permite compartir información de salud con familiares

Más allá de las mediciones personales, Huawei incorporó una herramienta llamada 'Comunidad de Salud', que permite a los usuarios compartir determinados datos con sus seres queridos.

A través de esta función, los familiares pueden consultar información que la persona haya decidido compartir, como los resultados de 'Panorama de mi salud', la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en la sangre (SpO₂).

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También existe la posibilidad de recibir alertas cuando el sistema detecta ciertos cambios o valores fuera de los parámetros establecidos.

Esta característica busca facilitar que las familias se mantengan informadas sobre algunos indicadores de salud de sus integrantes, especialmente cuando no se encuentran en el mismo lugar.

¿Cómo es el diseño del nuevo Huawei Watch D3?

El Huawei Watch D3 tiene un grosor de 11.3 milímetros y un peso de 40 gramos, características que buscan evitar que resulte demasiado pesado al llevarlo durante varias horas.

Su carcasa es más delgada y cuenta con una correa que integra un airbag de 25.5 milímetros de ancho, diseñado para realizar las mediciones sin comprometer demasiado la comodidad.

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En cuanto a su apariencia, el nuevo modelo está disponible en tres acabados: Black, White y Mocha Gold, por lo que los usuarios pueden elegir el que mejor combine con su estilo.

¿Cuánto cuesta el Huawei Watch D3 en México?

Para quienes estén interesados en adquirir el nuevo reloj inteligente, Huawei confirmó que el Watch D3 tiene un precio oficial de 9 mil 999 pesos en México y se encuentra disponible a través de su tienda en línea.

Sin embargo, la compañía también anunció una promoción de preventa que permitirá conseguirlo con un descuento de 3 mil pesos.

Esta oferta estará disponible hasta el 29 de octubre y, para aprovecharla, los compradores deberán realizar un depósito inicial de un peso.

Posteriormente, tendrán hasta el 5 de noviembre para pagar los 6 mil 998 pesos restantes, con lo que el costo total del dispositivo será de 6 mil 999 pesos.

Por último, Huawei informó que las entregas del nuevo Watch D3 comenzarán el 6 de noviembre.