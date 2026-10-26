Banca, fintech y gremios, en foro de Lynx: IA y colaboración, claves para frenar el fraude en México

En el marco del lanzamiento oficial de Lynx Tech México y la apertura de sus operaciones en el país, líderes y representantes de Santander México, Konfío, UNIFIMEX, Fintech México, GMC 360 y Openfinance Tribe coincidieron en que la detección de fraude con inteligencia artificial es clave para elevar la eficacia en la prevención del fraude financiero sin entorpecer la experiencia del usuario. Durante el encuentro, celebrado en el Club de Banqueros de México, los especialistas enfatizaron la importancia de fortalecer la colaboración y el intercambio de información entre instituciones financieras para anticiparse de manera coordinada al fraude digital y al lavado de dinero.

El foro reunió a directivos, reguladores, especialistas y líderes de la industria bajo la premisa de que la protección del sistema financiero requiere un esfuerzo colaborativo y unificado entre todos los actores del ecosistema, especialmente ante los desafíos del fraude financiero en México.

La llegada de Lynx Tech a México marca un hito clave para la infraestructura financiera nacional. Fundada en 1995 como pionera en ciencia de datos e inteligencia artificial, Lynx respalda a más de 330 millones de consumidores a nivel mundial y protege más de 129,000 millones de transacciones anuales en 12 países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

La apertura institucional estuvo encabezada por Venancio Gallego, CEO de Lynx Tech, y Estefanía García, Country Manager de Lynx México, quienes destacaron la importancia estratégica del país dentro de su plan global.

"La sofisticación del crimen organizado exige soluciones de inteligencia artificial y tecnología avanzada que actúen en tiempo real. Nuestra llegada a México representa un paso clave para colaborar activamente con el ecosistema local y fortalecer las defensas contra el fraude y el lavado de dinero", señaló Estefanía García, Country Manager de Lynx México.

El encuentro contó también con la participación de María Peña, consejera de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España; Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de UNIFIMEX; y Ramiro Nava, director de Fortalecimiento Institucional / Public Affairs & Government Relations en Fintech México.

Durante la jornada se abordaron los principales desafíos de la industria a través de paneles y presentaciones clave:

• Ciberseguridad bancaria y detección activa: Marcos Rosales (CISO de Santander México) profundizó en la evolución del fraude y la necesidad de sistemas de monitoreo eficientes frente al cibercrimen.

• Cumplimiento y regulación: Esther Ramírez (directora de Cumplimiento en Konfío) expuso la situación actual de PLD/FT y las acciones recomendadas para fortalecer la prevención de lavado de dinero y la prevención de fraude en fintech, así como resguardar la reputación institucional.

• Perspectiva técnica y normatividad: Maribel Vázquez Menchaca (CEO de GMC360) abordó la aplicación de metodologías de evaluación de riesgo en el marco regulatorio.

• Infraestructura de pagos e innovación: Angélica Arana (cofundadora de Open Finance Tribe) y Rogelio Gallegos (asesor independiente y exdirectivo de PROSA) compartieron su visión sobre la protección en medios de pago y el impacto transformador de la inteligencia artificial frente al crimen organizado.