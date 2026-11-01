Google rinde homenaje al Día de Muertos 2026 con un doodle especial este 1 de noviembre

El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de México, una fecha en la que las familias recuerdan con cariño a sus seres queridos que ya fallecieron. Este 1 de noviembre, Google también decidió sumarse a la conmemoración con un doodle especial que recuerda uno de los elementos más importantes en las ofrendas.

Si este domingo entraste a Google para realizar alguna búsqueda, seguramente notaste que su logotipo cambió. El buscador suele modificar su imagen para recordar fechas importantes, personajes históricos y celebraciones de diferentes países. En esta ocasión, eligió un diseño lleno de colores.

¿Cómo es el doodle de Google por el Día de Muertos 2026?

Este 1 de noviembre de 2026, Google sorprendió a sus usuarios con un doodle inspirado en el papel picado, una de las decoraciones más utilizadas durante las celebraciones del Día de Muertos en México.

En la imagen, las letras que forman la palabra Google aparecen dentro de seis piezas de papel picado de diferentes colores, entre ellos azul, rosa, naranja y verde. Cada una tiene pequeños recortes y figuras que recuerdan a las decoraciones que suelen colocarse en los altares.

Google se viste de papel picado por el Día de Muertos 2026 Captura de pantalla

El papel picado es uno de los adornos que no pueden faltar en muchas ofrendas del Día de Muertos. Se elabora con hojas de papel de distintos colores que se recortan para formar figuras, flores, calaveras y otros diseños.

Además de darle color a los altares, este elemento tiene un significado especial, pues se relaciona con el viento, uno de los cuatro elementos de la naturaleza que tradicionalmente se representan en las ofrendas.

¿Qué se celebra el 1 y 2 de noviembre durante el Día de Muertos?

El Día de Muertos es una de las tradiciones más conocidas de México. Aunque muchas personas relacionan esta celebración principalmente con el 2 de noviembre, las actividades y los preparativos comienzan desde días antes.

El 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, una fecha que, dentro de las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, suele dedicarse especialmente a recordar a los niños que fallecieron, conocidos popularmente como angelitos.

Foto Mateo Reyes Arellano

Por su parte, el 2 de noviembre se recuerda a los Fieles Difuntos y, de acuerdo con distintas costumbres, es el día en el que se honra especialmente a los adultos que han muerto.

Durante estas fechas, muchas familias preparan altares en sus casas con fotografías, veladoras, flores de cempasúchil, alimentos, bebidas y objetos que pertenecieron a sus seres queridos.

La idea detrás de estas ofrendas es recibir a las almas de los difuntos, ya que existe la creencia de que regresan durante estos días para estar con sus familiares, aunque sea por unas horas.

Eduardo Jiménez Fernández / @LaloJimenezF22

Uno de los elementos más conocidos es la flor de cempasúchil, cuyo color naranja y aroma se relacionan con el camino que guía a las almas hasta sus antiguos hogares.

También es común colocar pan de muerto, calaveritas de azúcar, agua y los platillos favoritos de las personas a quienes está dedicado el altar.

Sin embargo, no todas las familias celebran de la misma manera. En algunas comunidades se acostumbra visitar los panteones, limpiar y decorar las tumbas, llevar música o permanecer durante varias horas junto a los seres queridos que descansan allí.

ofrenda día de muertos

El Día de Muertos tiene raíces en distintas prácticas indígenas y tradiciones católicas que se fueron mezclando a lo largo de los siglos.

Por su importancia cultural, en 2008 la UNESCO incorporó la festividad indígena dedicada a los muertos a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, después de haberla proclamado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 2003.