AO3 sufre un hackeo y los fandoms del mundo entran en pánico colectivo

El santuario digital más grande de la literatura alternativa en internet acaba de recibir un golpe: AO3, también conocido como Archive of Our Own, sufre un hackeo y los fandoms del mundo entran en pánico colectivo.

Lo que inicialmente se anunció como una breve pausa técnica para tareas de mantenimiento rutinario derivó en la confirmación de un incidente de seguridad que obligó al equipo técnico a desconectar por completo los servidores.

La noticia ha dejado a una inmensa comunidad global sin su dosis habitual de lectura antes de dormir; después de todo, este sitio web es una de las mecas del fanfiction, un epicentro donde confluyen millones de escritores aficionados, ilustradores y lectores devotos de sagas cinematográficas, series de televisión, libros, animes y videojuegos.

La plataforma sin fines de lucro, galardonada en el pasado con el prestigioso Premio Hugo, alberga más de una década de memoria creativa colectiva. Enterarse de que este gigantesco archivo literario ha sufrido una vulneración cibernética ha desatado una mezcla de incredulidad, angustia por la preservación de las historias y un malestar entre sus usuarios más fieles.

AO3 sufre un hackeo AO3

AO3 sufre un hackeo: qué se sabe hasta ahora

Todo comenzó durante la madrugada del 29 de octubre, cuando los canales oficiales de soporte de AO3 notificaron que el portal entraría en un periodo programado de mantenimiento que rondaría las doce horas.

Sin embargo, conforme el reloj avanzaba y el acceso continuaba bloqueado con pantallas de error estáticas, las alarmas comenzaron a encenderse.

Poco después, la Organization for Transformative Works (OTW), la entidad sin fines de lucro que gestiona y sostiene financieramente el archivo, emitió un comunicado oficial donde confirmaron que AO3 había sufrido un hackeo; los ingenieros habían detectado irregularidades y señales evidentes de un compromiso de seguridad interno.

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La primera pregunta que inundó las redes sociales fue: ¿se perdieron millones de obras literarias? De acuerdo con la administración de AO3, ningún texto ha sido eliminado ni destruido.

Así mismo, las interacciones históricas de los lectores, sus listas de lectura guardadas y las apreciaciones otorgadas a los creadores continúan a salvo.

Sin embargo, lo que sí confirmó AO3 es que es posible que los atacantes hayan sustraído la base de datos de usuarios, donde se alojan los nombres de usuario, correos electrónicos vinculados, direcciones IP registradas y contraseñas.

Por este motivo, los especialistas en seguridad informática y la propia plataforma hicieron un llamado urgente: cualquier internauta que utilice la misma contraseña de AO3 en correos personales, cuentas bancarias o redes sociales debe modificarla de inmediato en esas otras plataformas para evitar accesos indebidos en cadena.

Archive of Our Own (AO3) enfrenta un incidente de seguridad Canva

La reacción de los fandoms a la caída de AO3

Para desgracia de los lectores, AO3 estará en proceso de restauración de dos a cuatro semanas. Este colapso tuvo reacciones diversas de los fandoms en redes sociales, quienes expusieron su malestar a través de videos en Instagram, TikTok y comentarios en X.

Miles de publicaciones cómicas lamentando haber dejado historias a la mitad de un momento de máxima tensión romántica o dramática; así como memes comparando la caída de AO3 con la legendaria destrucción de la Biblioteca de Alejandría, catalogando el incidente como una catástrofe cultural para la generación Z y los millennials.

Esto responde a que el fanfiction se ha transformado en un mecanismo fundamental de descompresión para un público masivo que acude a estas historias para escapar del estrés laboral, académico y social de la vida cotidiana.

Aprovechando la caída de AO3, Wattpad, otro gigante que alberga miles de fanfiction, anunció que su plataforma estaría sin anuncios por todo un fin de semana para ayudar a los lectores digitales.