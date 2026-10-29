Unico lanza tecnología para reconocer a una misma persona con una selfie y frenar el fraude de identidad

Una misma persona logra abrir decenas de cuentas cambiando de documento, correo y teléfono, y la inteligencia artificial generativa hizo que ese fraude sea más barato y fácil de escalar. Para responder a este escenario, Unico , red de verificación de identidad líder en América Latina, presenta Human Token, una nueva tecnología que usa biometría facial para asignar a cada persona un identificador único y persistente: una persona, un token.

Human Token convierte una selfie, sin documentos adicionales, en un conjunto de vectores matemáticos de alta dimensión y, a partir de ellos, genera un token único y persistente: el mismo rostro genera siempre el mismo token, sin importar el dispositivo, el canal o el país, lo que permite distinguir a una persona de otra. El token es una secuencia de letras y números que no contiene el rostro, el nombre ni el documento.

La tecnología permite combatir dos fraudes distintos. El primero ocurre en la entrada: el fraude recurrente. La empresa puede reconocer a quien abre varias cuentas con otros datos, como en el abuso de bonos o en las cuentas múltiples, y a quien ya defraudó a la empresa y vuelve a registrarse. El segundo ocurre después del registro: la apropiación de cuentas (account takeover).

Cada verificación combina dos capas. La primera, el liveness de Unico, confirma que hay una persona real y presente frente a la cámara, y detiene deepfakes, ataques de inyección y otros intentos de suplantación. De acuerdo con el estudio "El nuevo estándar de la seguridad centrada en las personas" , elaborado por Unico con Biometric Update, los ataques de inyección representaron más del 45 % de los intentos de fraude detenidos por esa detección de liveness en 2025.

La segunda, Human Token, que usa biometría facial, reconoce que se trata de una persona única. Según datos de Unico, menos del 5 % de las cuentas, las duplicadas, concentran el 78 % del fraude posterior al KYC.

Lo que muestran los datos en México

Al tokenizar 243,447 transacciones de nuevos usuarios de un proveedor de KYC que opera en México, el 35 % de los tokens estaban repetidos. La misma persona apareciendo más de una vez, una señal que permite a la empresa identificar duplicidades.

"México es un mercado clave para Unico, y queremos que las empresas que operan aquí cuenten con una forma más sencilla de generar confianza en cada interacción digital. Con Human Token abrimos esa conversación con bancos, fintechs y plataformas del país", afirma Fernando Paulin, General Manager de Unico en México.

Un fraude cada vez más industrial

El mismo estudio de Unico y Biometric Update muestra que el costo de ejecutar un fraude sofisticado cayó más de 100 veces frente a hace pocos años. Los intentos de fraude de alta complejidad en la red de Unico crecieron 10 veces durante 2025.

Listo para integrarse

Human Token se integra de manera simple a los flujos de cada empresa y responde en segundos. Human Token ya está disponible para empresas en México.