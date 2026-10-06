Google celebra la Semana del Espacio 2026 con un colorido doodle este 6 de octubre 

El doodle de Google de hoy, 6 de octubre, convierte una búsqueda en una pequeña escapada fuera de la Tierra. Antes de escribir una pregunta o revisar algún pendiente, la imagen del buscador invita a detenerse unos segundos entre luces, colores y estrellas que parecen salidas de una película de ciencia ficción.

Si al abrir Google te preguntaste qué significa ese paisaje o por qué aparece en estas fechas, hay una celebración que vale la pena conocer.

¿Cómo es el doodle de Google de este 6 de octubre?

En la imagen del buscador se observa una ilustración con un paisaje espacial. El nombre de Google aparece en blanco, al centro, rodeado de puntos luminosos y formas que recuerdan a enormes nubes cósmicas.

A la izquierda predominan los tonos amarillos y dorados, mientras que del lado derecho aparecen rojos, rosas y violetas. Entre ambas zonas hay un fondo oscuro con matices azules que hace resaltar las estrellas, algunas de ellas con destellos muy marcados.

Captura de pantalla

¿Qué es la Semana Mundial del Espacio y por qué tiene un doodle en Google?

La Semana Mundial del Espacio se celebra cada año del 4 al 10 de octubre. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 para reconocer las aportaciones de la ciencia y la tecnología espaciales al bienestar de las personas. Por eso, este 6 de octubre cae dentro de la conmemoración.

Aunque su nombre puede hacer pensar en astronautas, viajes a la Luna o misiones lejanas, la celebración también busca acercar estos temas a quienes sienten curiosidad y no saben por dónde empezar.

NASA

Durante la semana se promueven actividades educativas y de divulgación, como proyectos escolares, talleres y encuentros relacionados con el espacio. La invitación está abierta a escuelas, instituciones, familias y comunidades: aprender también puede comenzar con una pregunta sencilla o un experimento en casa.

¿Por qué se celebra del 4 al 10 de octubre?

Las fechas recuerdan dos momentos importantes. El 4 de octubre de 1957 fue lanzado el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra, que abrió una nueva etapa en la exploración espacial.

Por otro lado, el 10 de octubre de 1967 entró en vigor el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, un acuerdo que establece principios para la exploración y utilización del espacio, incluida la Luna y otros cuerpos celestes. Ambos acontecimientos marcan el inicio y el cierre de esta semana.

Foto: Canva / Ilustrativa

¿Cuál es el tema de la Semana Mundial del Espacio 2026?

La edición de 2026 tiene como tema “Rocket Revolution”, que puede traducirse como “Revolución de los cohetes”. El enfoque está en los cambios que están transformando el acceso al espacio, desde los cohetes reutilizables hasta la participación de empresas, universidades y nuevos actores del sector.

Para acercar esa idea al público, la organización de la Semana Mundial del Espacio impulsa actividades con cohetes y proyectos educativos. La propuesta es que las personas puedan experimentar, observar y hacerse preguntas sobre cómo funciona un lanzamiento, incluso con ejercicios sencillos.