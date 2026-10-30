LG Design House 2026: cuando la tecnología se convierte en parte del diseño del hogar

La tecnología y el diseño de interiores ya no tienen por qué competir por el protagonismo dentro de una vivienda. A medida que los dispositivos incorporan nuevas funciones y propuestas estéticas, la integración de pantallas y electrodomésticos se convierte en una oportunidad para replantear la manera en que se organizan y decoran los espacios.

Esta idea es el punto de partida de la LG Design House 2026, una exposición en la Ciudad de México en la que siete espacios fueron intervenidos por arquitectos y estudios mexicanos para mostrar cómo las soluciones tecnológicas pueden formar parte del diseño sin romper la armonía visual de una casa.

La propuesta, impulsada por LG Electronics en el marco de Design House 2026, parte de una inquietud cotidiana: cómo incorporar equipos cada vez más sofisticados sin sacrificar la personalidad, la distribución o el estilo de los interiores.

Cuando los dispositivos forman parte del diseño

Tradicionalmente, la decoración se organiza alrededor de muebles, materiales, iluminación y objetos personales. Los electrodomésticos y las pantallas suelen incorporarse después, lo que puede generar dificultades para encontrarles un lugar que resulte funcional y visualmente coherente.

La LG Design House propone invertir esa lógica. En lugar de colocar los equipos al final del proceso, los diseñadores los integran desde la concepción de cada ambiente, de manera que la tecnología dialogue con los materiales, los colores y las necesidades de quienes habitan el espacio.

Entre los ejemplos se encuentra una estación de café concebida para integrarse en un área específica, así como pantallas que funcionan visualmente como piezas de galería y centros de lavado diseñados para convivir con el resto de la decoración.

También destacan refrigeradores con puertas de cristal que permiten observar su interior sin abrirlos. Además de su utilidad cotidiana, este tipo de diseño modifica la presencia visual de un electrodoméstico que suele ocupar una superficie importante dentro de la cocina.

La exposición reúne propuestas de firmas y estudios mexicanos como Dogma Design, Eva Obregón y Uribe Cryer, cuyos proyectos muestran distintas maneras de resolver la relación entre funcionalidad, estética y tecnología.

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Un hogar conectado sin renunciar al estilo

La integración tecnológica en los interiores responde a una tendencia más amplia: los dispositivos domésticos ya no se eligen únicamente por sus especificaciones o capacidades, sino también por la manera en que se relacionan con el entorno.

Una pantalla puede convertirse en un elemento visual de la sala; un refrigerador puede integrarse a la composición de la cocina, y una zona de lavado puede diseñarse para aprovechar mejor el espacio disponible. En estos casos, la innovación no depende solamente de las funciones del equipo, sino también de su relación con el ambiente.

Este planteamiento resulta relevante en viviendas donde cada área debe responder a diferentes necesidades, desde el descanso hasta el entretenimiento y las actividades domésticas. Una buena integración permite mantener la funcionalidad sin que los aparatos dominen visualmente el espacio.

La LG Design House 2026 convierte esa relación entre diseño y tecnología en una experiencia tangible. En lugar de presentar los dispositivos de manera aislada, muestra cómo pueden incorporarse a propuestas de interiorismo con una identidad propia.

De acuerdo con la información de la exposición, la muestra estará abierta al público en la Ciudad de México hasta el 1 de noviembre de 2026. La visita ofrece una oportunidad para conocer diferentes soluciones de diseño y explorar nuevas posibilidades para los espacios domésticos.

Más allá de las tendencias, el reto consiste en construir hogares que respondan a las necesidades de sus habitantes. La tecnología puede aportar comodidad y funcionalidad, mientras el diseño permite que cada elemento conserve su lugar dentro de una visión integral del hogar.