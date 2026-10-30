Seguritech detalla el funcionamiento técnico de los sistemas de control de acceso

Para Seguritech , el control de acceso es una parte esencial de la seguridad corporativa que va mucho más allá de una puerta abriéndose tras deslizar una tarjeta. Durante décadas, la seguridad de un inmueble se reducía a entregar una llave física, con el riesgo de que esta se perdiera, copiara o quedara en manos equivocadas. Hoy, los sistemas electrónicos permiten asociar credenciales a identidades específicas, establecer horarios, definir áreas permitidas y registrar cada evento, transformando la puerta en una capa de información.

De una llave a una identidad

La pregunta fundamental ha evolucionado de "¿tienes la llave?" a "¿eres la persona autorizada para entrar aquí en este momento?". Las credenciales actuales pueden ser tarjetas, códigos, aplicaciones o datos biométricos, separando por completo el objeto físico de la autorización real.

Organismos como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) abordan esta evolución en guías como la NIST SP 800-116, recomendando niveles de autenticación acordes a las necesidades de cada instalación. Ya no basta con presentar una tarjeta; importa qué información representa y qué permisos tiene asociados.

Zonas, permisos y el valor de los registros

Una empresa cuenta con distintos espacios —oficinas, almacenes, áreas sensibles— que no requieren el mismo nivel de acceso para todos. Los sistemas electrónicos permiten relacionar identidad, zona, horario y nivel de autorización, adaptándose cuando un colaborador cambia de puesto, un proveedor concluye un trabajo o un empleado deja la organización.

Además, cada acceso genera un registro con datos sobre qué identificación se usó, en qué punto y a qué hora. Desde la perspectiva de Seguritech, estos registros aportan contexto para reconstruir eventos ante situaciones en zonas restringidas o para detectar anomalías administrativas, transformando los puntos de acceso en generadores de información útil.

Integración tecnológica y la gestión administrativa

Instalar un lector no basta; el control de acceso gana verdadero valor cuando se integra con otros sistemas de una instalación, como videovigilancia, alarmas y monitoreo. Cruzar esta información permite que el personal de seguridad entienda con mayor contexto lo que sucede dentro de un inmueble.

Asimismo, la tecnología debe ir de la mano de procesos administrativos eficientes. Ante la pérdida de una credencial electrónica, a diferencia de una llave tradicional, la organización no enfrenta el riesgo de que alguien la use físicamente, ya que basta con cancelar su autorización de inmediato de forma remota.

Fuentes

National Institute of Standards and Technology (NIST) – A Recommendation for the Use of PIV Credentials in Physical Access Control Systems (PACS), NIST SP 800-116 Rev. 1.

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/116/r1/final

National Institute of Standards and Technology (NIST) – Personal Identity Verification (PIV) of Federal Employees and Contractors, FIPS 201-3.