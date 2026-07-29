Gemini para Mac estrena funciones de voz y edición: Conoce cómo descargarla

Google ha anunciado una importante actualización para la aplicación de Gemini en el sistema operativo macOS con la novedad de varias funciones que podrán utilizarse directamente con comandos de voz con el objetivo de facilitar el flujo de trabajo de los usuarios sin necesidad de cambiar entre múltiples ventanas.

La principal innovación de esta actualización es la incorporación del dictado inteligente y el razonamiento contextual mediante el uso de la voz.

Al mantener presionada la tecla de función en el teclado de la computadora, los usuarios pueden hablar de forma natural dentro de cualquier ventana o aplicación que estén utilizando. El sistema procesa las palabras al instante para generar transcripciones limpias, eliminando automáticamente las muletillas, pausas o correcciones hechas a mitad de una oración, para luego insertar el texto pulido exactamente donde se encuentra el cursor del usuario.

Además de la transcripción avanzada, la plataforma permite habilitar una capa adicional de razonamiento desde el panel de configuración. Al activar esta opción, la inteligencia artificial adquiere la capacidad de comprender el contexto visual de la pantalla para ejecutar tareas de alta complejidad.

Por ejemplo, es posible seleccionar archivos locales, documentos o imágenes alojados en el escritorio y pedirle al sistema que extraiga los datos más relevantes o que redacte un resumen detallado para enviar un correo electrónico con información específica.

Los usuarios pueden sombrear un párrafo en cualquier aplicación y ordenar con su voz que se reescriba el contenido, se modifique el tono editorial o se convierta en un resumen ejecutivo.

Las nuevas funciones de voz también facilita la edición de existentes en el escritorio realizando cambios en cuanto al diseño original.

¿La nueva actualización de voz está disponible en español?

El despliegue inicial se está realizando de manera global, pero el soporte inicial se encuentra en el idioma inglés. Por el momento, los comandos verbales para dictado inteligente, resumen de archivos y edición en pantalla no reconocerán instrucciones habladas en español.

Google ha confirmado que más idiomas llegarán próximamente.

Cómo descargar la aplicación de Gemini en las Mac

Los usuarios interesados deben abrir su navegador web y dirigirse al gemini.google/mac para descargar el archivo de instalación.

Una vez descargado el paquete, basta con ejecutarlo y seguir las instrucciones en pantalla para integrar la herramienta al sistema.