Google cumple 28 años y celebra con un doodle retro: ¿qué significa su nombre?

Google tiene hoy una apariencia distinta en su página de inicio. Quienes entren al buscador este 27 de septiembre encontrarán un doodle creado para celebrar su cumpleaños número 28 con una imagen recupera un logotipo de los primeros años de la compañía.

Detrás de esa imagen hay una historia que comenzó entre estudiantes universitarios, cuando buscar información en internet era una experiencia muy diferente a la actual.

¿Cómo es el Doodle del cumpleaños de Google en 2026?

Para la celebración de este año, Google eligió un diseño nostálgico inspirado en uno de sus logotipos antiguos. La propuesta dirige a los usuarios a recordar la historia de la empresa que sin duda ha hecho más fácil la búsqueda de diversos temas o noticias en internet.

Captura de pantalla

El doodle se inspira en una de las épocas cuando Google todavía no era una de las compañías tecnológicas más conocidas del mundo. Su buscador empezó como un proyecto universitario y sus creadores trabajaban con los recursos que tenían a la mano. Entre los objetos de aquellos primeros años había incluso un servidor cuya estructura incluía piezas de LEGO.

¿Por qué Google festeja su cumpleaños el 27 de septiembre?

Aunque el aniversario se celebra hoy, Google se constituyó como empresa el 4 de septiembre de 1998. La propia compañía ha reconocido que la fecha exacta de su nacimiento puede dar lugar a distintas respuestas, pues el proyecto existía antes de su registro formal. Desde hace más de una década eligió el 27 de septiembre para festejarlo, habitualmente con un doodle.

(AFP)

Por eso, la fecha que aparece en el calendario de celebraciones de Google no coincide con el día en que se constituyó la empresa. Este 2026 se cumplen 28 años de aquel 1998 en el que el proyecto dio el paso de convertirse en una compañía.

¿Qué significa la palabra Google?

El nombre del buscador está relacionado con googol, un término matemático que representa el número 1 seguido de 100 ceros. Es una cifra tan grande que resultaba adecuada para expresar lo que Larry Page y Sergey Brin querían hacer: poner orden en la enorme cantidad de información disponible en internet y ayudar a las personas a encontrarla.

Sin embargo, Google no fue el primer nombre del proyecto. Antes se llamó Backrub. Page y Brin, quienes se conocieron en la Universidad de Stanford, comenzaron a trabajar juntos en un buscador que tomaba en cuenta los enlaces entre sitios para determinar la importancia de las páginas web. Después cambiaron el nombre por Google.

Con los años surgieron distintas anécdotas sobre la elección de esa palabra. Lo que Google explica en su historia oficial es que el nombre juega con el término matemático googol y refleja la ambición que tenían sus fundadores para el buscador.

Los primeros trabajos de Page y Brin se hicieron desde sus habitaciones en Stanford. Más adelante, el proyecto atrajo la atención de inversionistas. En agosto de 1998 recibieron un cheque por 100 mil dólares de Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems, que les ayudó a constituir Google Inc.

El siguiente paso fue mudarse a un garaje en California, que se convirtió en la primera oficina de la empresa.