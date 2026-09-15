Golpe a los videojuegos: Xbox Game Pass, PS Plus y Switch Online pierden suscriptores

Los clientes tienen un límite y las compañías de videojuegos deberían comenzar a notarlo, al menos así revelan algunas gráficas de la firma de análisis Circana que han sido publicadas por medios en Estados Unidos y que muestran una reducción en cuanto al número de suscripciones de servicios en línea ofrecidos por los tres gigantes de las consolas de videojuegos.

Según se observa en las gráficas de la consultora especializada, los servicios online de Xbox Game Pass, PlayStation Plus y Nintendo Switch Online han experimentado un aumento en el número de cancelaciones por parte de los usuarios en Estados Unidos, esto ante el alza de las tarifas que se han registrado en los últimos años y que, a excepción de la consola de Microsoft no han tenido una reducción.

Según la encuesta Future of Insights for Video Games Consumer Survey de Circana, el 40% de los usuarios que cancelaron recientemente sus membresías esenciales de Xbox Game Pass y PlayStation Plus fueron claros en el motivo por el cual tomaron esta decisión: el costo. Esta causa representó un tres por ciento más respecto al primer trimestre del año.

Nintendo Switch Online fue la compañía que más padeció de este efecto con un aumento del 50 por ciento en las bajas relacionadas al incremento de costo.

Y es que durante los últimos años las empresas de videojuegos han subido sus costos. Si bien Microsoft redujo este año el precio con el ingreso de la nueva CEO Asha Sharma, la realidad es que esto solo fue para contrarrestar un aumento previo que golpeó las suscripciones, pero además, no regresó al precio original y retiró algunos privilegios.

¿Cómo ha sido la caída de suscripciones y su comparación con el streaming?

Este fenómeno refleja un agotamiento similar al que han vivido plataformas de televisión por streaming como Netflix, Disney+ o Max, donde los usuarios han realizado cancelaciones parciales ante el fenómeno llamado "fatiga de suscripción".

En las consolas, las cancelaciones totales restringen al usuario no solo en contenido sino en la capacidad de jugar videojuegos adquiridos de forma física en su modalidad online.