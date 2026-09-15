Hackers roban tokens de Claude y usan cuentas sin permiso; así operan

Usuarios de Claude, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, están siendo víctimas de un ataque mediante malware capaz de robar las sesiones activas de sus cuentas para utilizar el servicio y consumir sus tokens sin autorización.

Anthropic confirmó que detectó a un actor malicioso que utiliza programas conocidos como infostealers, diseñados para extraer información almacenada en las computadoras, entre ella credenciales y sesiones de acceso a servicios en internet.

El caso salió a la luz después de que un consultor de inteligencia artificial de Reino Unido detectara que el consumo de Claude aumentaba aunque no estaba utilizando la plataforma.

Detectó que sus tokens se consumían sin usar Claude

Grant De Swardt, consultor independiente de East Sussex, Reino Unido, observó el pasado 4 de agosto que el porcentaje de uso de su cuenta de Claude estaba aumentando de manera inexplicable.

En una de las comprobaciones que realizó, el consumo pasó de 45 a 55 por ciento sin que ejecutara ninguna tarea en Claude.

De Swardt contactó a Anthropic y solicitó un desglose de las peticiones realizadas desde su cuenta. Aunque la compañía no le proporcionó ese historial detallado, sí confirmó que había actividad sospechosa.

Anthropic desactivó su cuenta de pago, revocó las sesiones y los tokens asociados con Claude Code y realizó un reembolso por el tiempo restante de su suscripción.

Reuters.

La investigación de la empresa determinó que un tercero había conseguido acceso a la cuenta y estaba utilizando sus tokens para realizar peticiones sin autorización.

¿Cómo roban los tokens de Claude?

El ataque no depende necesariamente de conocer la contraseña de la víctima.

Los infostealers pueden extraer las sesiones de inicio que permanecen almacenadas en el navegador o en el equipo del usuario. Con una sesión robada, un atacante puede hacerse pasar por el usuario y acceder a determinados servicios sin tener que introducir nuevamente sus credenciales.

Este mecanismo también puede evadir algunas medidas de seguridad porque el delincuente aprovecha una sesión que ya fue autenticada.

En este caso, los atacantes utilizaron sesiones robadas de Claude para acceder a las cuentas y consumir los límites de uso de los suscriptores.

Anthropic señaló que el malware no estaba relacionado con Claude ni fue instalado a través del servicio. La compañía atribuyó el problema a la infección de los dispositivos de los usuarios.

Otros usuarios reportaron un problema similar

El caso de De Swardt no fue aislado.

Después de compartir su experiencia en Reddit, otros usuarios aseguraron haber detectado incrementos anormales en el consumo de sus cuentas. Algunos señalaron que sus límites pasaban de prácticamente cero a 100 por ciento pese a que apenas habían utilizado Claude.

Reuters

Otro usuario documentó un caso similar en GitHub al considerar inicialmente que se trataba de un posible error del servicio.

La falta de un historial detallado de solicitudes complicó la identificación del problema, pues un incremento repentino del consumo podía interpretarse como un error de facturación, un fallo de la plataforma o simplemente como uso legítimo.

¿Qué recomienda Anthropic?

Ante un posible robo de sesión, Anthropic recomienda tomar varias medidas para impedir que los atacantes continúen utilizando la cuenta.

Entre ellas están:

Analizar la computadora en busca de malware.

Cerrar las sesiones activas en todos los dispositivos.

Cambiar las credenciales de acceso.

Mantener actualizados los programas de seguridad.

Revisar extensiones del navegador y aplicaciones instaladas recientemente.

Activar la autenticación multifactor cuando esté disponible.

La recomendación más importante es realizar el cambio de credenciales desde un dispositivo confiable, especialmente si existe la sospecha de que la computadora habitual está infectada.

El problema va más allá de Claude

El incidente muestra un riesgo que puede afectar a otros servicios de inteligencia artificial.

Los tokens de sesión, las claves de API y las credenciales se han convertido en objetivos atractivos para los ciberdelincuentes porque permiten utilizar servicios digitales a nombre de sus legítimos propietarios.

Reuters.

Anthropic advirtió que los actores maliciosos también buscan claves de API y tokens de sesión expuestos en código, aplicaciones, repositorios y otros sistemas para acceder a servicios de inteligencia artificial.

En algunos casos, las cuentas comprometidas pueden utilizarse para ejecutar grandes cantidades de solicitudes y hacer que el costo recaiga en la víctima.

Hasta ahora, Anthropic no ha informado públicamente cuántas cuentas de Claude fueron afectadas por este ataque ni el volumen total de tokens utilizados de manera no autorizada.

La compañía sí confirmó que detectó el uso de infostealers para robar sesiones de usuarios y que tomó medidas para revocar accesos comprometidos.