Grok de Elon Musk se integra a Word y Excel: cómo usar la nueva IA en Microsoft
Microsoft integra la IA Grok de Elon Musk en Word, Excel y PowerPoint. Conoce sus límites y cómo activarla en Office.
Los usuarios de la inteligencia artificial de Microsoft, Copilot, podrán hacer uso de los modelos de IA de Grok, desarrollada para X, empresa de Elon Musk, esto en la plataforma Microsoft 365 Copilot.
La novedad, celebrada públicamente en redes sociales se despliega de forma gradual mediante el programa piloto Microsoft Frontier en herramientas esenciales como Word, Excel y PowerPoint, sumando esta opción a las alternativas ya existentes de OpenAI y Anthropic.
El movimiento responde a la estrategia trazada por la tecnológica desde el año pasado para evitar la dependencia de un único proveedor en su suite de productividad, esto ante algunos comentarios de los usuarios de Copilot, quienes admitían pagar otra IA de forma independiente ante las limitaciones de la de Microsoft.
Sin embargo, la llegada de Grok se produce en medio de un fuerte escrutinio ético y legal sobre la herramienta de xAI, que enfrenta acusaciones y demandas en California relacionadas con la generación de contenido no consentido.
Cómo usar Grok en Office: guía de configuración y uso
Para comenzar a utilizar esta nueva alternativa dentro de las aplicaciones de Microsoft 365, es necesario completar un proceso de habilitación institucional:
- Autorización del departamento de TI: Dado que Grok procesa información como subprocesador externo, los administradores del sistema deben activar explícitamente la opción dentro del panel de control de la organización.
- Verificar la disponibilidad geográfica: Confirmar que la cuenta corporativa no pertenezca a la Unión Europea, el Reino Unido o la AELC, regiones excluidas durante la vista previa.
- Acceso al programa Frontier: Asegurar que el usuario esté inscrito en la fase piloto del programa Microsoft Frontier para recibir las actualizaciones preliminares.
- Selección del modelo en Copilot: Abrir Word, Excel o PowerPoint, desplegar la interfaz lateral de Copilot y elegir Grok como el proveedor de IA para redactar documentos, analizar datos o generar presentaciones.