Grok de Elon Musk se integra a Word y Excel: cómo usar la nueva IA en Microsoft

Los usuarios de la inteligencia artificial de Microsoft, Copilot, podrán hacer uso de los modelos de IA de Grok, desarrollada para X, empresa de Elon Musk, esto en la plataforma Microsoft 365 Copilot.

La novedad, celebrada públicamente en redes sociales se despliega de forma gradual mediante el programa piloto Microsoft Frontier en herramientas esenciales como Word, Excel y PowerPoint, sumando esta opción a las alternativas ya existentes de OpenAI y Anthropic.

El movimiento responde a la estrategia trazada por la tecnológica desde el año pasado para evitar la dependencia de un único proveedor en su suite de productividad, esto ante algunos comentarios de los usuarios de Copilot, quienes admitían pagar otra IA de forma independiente ante las limitaciones de la de Microsoft.

Sin embargo, la llegada de Grok se produce en medio de un fuerte escrutinio ético y legal sobre la herramienta de xAI, que enfrenta acusaciones y demandas en California relacionadas con la generación de contenido no consentido.

Cómo usar Grok en Office: guía de configuración y uso

Para comenzar a utilizar esta nueva alternativa dentro de las aplicaciones de Microsoft 365, es necesario completar un proceso de habilitación institucional: