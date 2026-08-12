PakTech identifica nueva etapa de circularidad y eficiencia operativa en el empaque de alimentos y bebidas

Luis Acacio, gerente de PakTech México, compañía especializada en soluciones de empaque secundario para alimentos, bebidas y bienes de consumo, señaló que la industria del alimento y la bebida transforma el empaque en un factor de competitividad, circularidad y operación ante el crecimiento del mercado, la regulación y la demanda del consumidor. El cambio, presente en México y el mundo, busca proteger el producto, optimizar el transporte y el almacenamiento, reducir el desperdicio y facilitar la recuperación de material.

Según Smithers, firma de inteligencia de mercado, el mercado del empaque podría alcanzar USD 1.42 billones en 2028. El sector de alimentos representaría 28% del consumo de empaque por valor y la bebida, 14%, lo que confirma el peso de cada sector en la demanda.

"La discusión ya no se limita a cuánto empacamos, sino a cómo empacamos. Las marcas necesitan una solución que proteja el producto, reduzca el desperdicio, optimice el transporte, mejore la experiencia del consumidor y responda a una meta ambiental", señaló Acacio.

La presión sobre la industria proviene del crecimiento del consumo fuera del hogar, la expansión del comercio electrónico, el formato de conveniencia, la demanda de bebida lista para consumir, la trazabilidad, la regulación y la expectativa del consumidor sobre el reciclaje, el contenido reciclado y la huella material.

En México, Grand View Research estima que el mercado de empaque para alimento generó USD 13,500 millones en 2025 y podría alcanzar USD 19,200 millones en 2033, con una tasa anual de 4.4%. El mercado de empaque de plástico generó USD 4,800 millones en 2025 y podría llegar a USD 6,800 millones en 2033.

"México es un mercado con una base manufacturera sólida, una industria de bebidas altamente desarrollada y consumidores cada vez más atentos al impacto ambiental del producto completo. En ese contexto, el empaque secundario se vuelve clave: no solo agrupa unidades; también facilita exhibición, transporte, almacenamiento, automatización y recuperación de materiales", añadió Acacio.

Euromonitor reportó que el empaque de bebida con alcohol en México creció 3% por volumen durante 2024, impulsado por cerveza, bebida lista para tomar, vino y presentación individual. Para la bebida sin alcohol, la firma identifica al PET como formato por conveniencia y versatilidad, junto con el avance del contenido reciclado, el sistema de retorno y la circularidad.

PakTech destacó que el futuro del empaque dependerá del desempeño de cada solución: resistencia, reciclabilidad, compatibilidad con la cadena de acopio, reducción de merma, eficiencia en la línea de producción y facilidad de uso.

La compañía ofrece asa y sistema multipack fabricados con polietileno de alta densidad reciclado (HDPE). También desarrolla equipo de aplicación para automatizar el empaque y mejorar la productividad del cliente. La ventaja de PakTech consiste en combinar desempeño, contenido reciclado, reciclabilidad, reutilización, operación y automatización. Con ello, la marca puede fortalecer la meta de economía circular y ofrecer al consumidor una solución.